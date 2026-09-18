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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tera-finansal-yatirimlar-ve-hedef-holdingde-pes-pese-istifalar-1108866140.html
Tera Finansal Yatırımlar ve Hedef Holding'de peş peşe istifalar
Tera Finansal Yatırımlar ve Hedef Holding'de peş peşe istifalar
Sputnik Türkiye
Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin KAP'a yaptığı açıklamaya göre Erkan Kilimci, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevlerinden kendi isteğiyle ayrıldı.Hedef Holding tarafından yapılan açıklamada ise Gökalp'in hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. Gökalp'in istifasının kabul edildiği, yerine yeni üye atanması için sürecin başlatıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tera-portfoyden-tasfiye-surecine-iliskin-aciklama-odeme-planini-nasil-olacak--1108857278.html
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tera portföy, finans, finans sektörü, istifa, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi
tera portföy, finans, finans sektörü, istifa, borsa, borsa i̇stanbul, borsa i̇stanbul endeksi

Tera Finansal Yatırımlar ve Hedef Holding'de peş peşe istifalar

21:10 18.09.2026
© AATera Finansal Yatırımlar Holding
Tera Finansal Yatırımlar Holding - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
© AA
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Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı.
Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin KAP'a yaptığı açıklamaya göre Erkan Kilimci, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevlerinden kendi isteğiyle ayrıldı.
Hedef Holding tarafından yapılan açıklamada ise Gökalp'in hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.
Gökalp'in istifasının kabul edildiği, yerine yeni üye atanması için sürecin başlatıldığı kaydedildi.
Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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