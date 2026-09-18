https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tera-finansal-yatirimlar-ve-hedef-holdingde-pes-pese-istifalar-1108866140.html

Tera Finansal Yatırımlar ve Hedef Holding'de peş peşe istifalar

Tera Finansal Yatırımlar ve Hedef Holding'de peş peşe istifalar

Sputnik Türkiye

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp... 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T21:10+0300

2026-09-18T21:10+0300

2026-09-18T21:10+0300

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Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'nin KAP'a yaptığı açıklamaya göre Erkan Kilimci, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevlerinden kendi isteğiyle ayrıldı.Hedef Holding tarafından yapılan açıklamada ise Gökalp'in hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. Gökalp'in istifasının kabul edildiği, yerine yeni üye atanması için sürecin başlatıldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/tera-portfoyden-tasfiye-surecine-iliskin-aciklama-odeme-planini-nasil-olacak--1108857278.html

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