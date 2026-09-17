Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/son-dakika-haberleri-isvecte-genel-secimi-sonuclari-basbakan-kristersson-istifasini-verdi-1108835967.html
İsveç'te genel seçimi sonuçları: Başbakan Kristersson istifasını verdi
İsveç'te genel seçimi sonuçları: Başbakan Kristersson istifasını verdi
Sputnik Türkiye
İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimi, Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partiden oluşan blok "parlamentoda 3... 17.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-17T15:22+0300
2026-09-17T15:22+0300
dünya
i̇sveç
seçim
seçim sonuçları
ulf kristersson
magdalena andersson
jimmie akesson
liberal parti (i̇sveç)
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/13/1062472681_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1509333165966c3200efed5e8065950f.jpg
İsveç Devlet Televizyonu SVT, resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamının sayıldığını duyurdu.Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu 'merkez sol blok' oyların yüzde 49.5'ini alarak 349 sandalyeli parlamentoda (Riksdag) 176 sandalye kazandı.İktidardaki bloğu oluşturan Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranı ise yüzde 48.8 oldu, 'sağ blok' parlamentoda 173 sandalye elde etti.Ulusal medya, Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson'un bloktaki diğer partilere hükümet kurma görüşmeleri için davet gönderdiğini belirtti.İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson'un ise muhalefette yer almaları durumunda parti liderliği görevine ara vermesinin beklendiği aktarıldı.Başbakan Kristersson istifasını sunduResmi olmayan sonuçların paylaşılmasının ardından Ilımlı Muhafazakar Parti lideri ve mevcut Başbakan Ulf Kristersson istifa ettiğini açıkladı.Kristersson, X'teki osyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'e istifa mektubunu sunduğunu belirterek, "Yeni hükümetin kurulmasına yönelik adımlara Meclis Başkanı Norlen öncülük edecek" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/isvec-secimlerinde-son-durum-tek-bir-sandalye-farkla-yaris-1108740184.html
i̇sveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/13/1062472681_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_49a9aa49b7edc69ea4f1eba85d5ba603.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇sveç, seçim, seçim sonuçları, ulf kristersson, magdalena andersson, jimmie akesson, liberal parti (i̇sveç), avrupa
i̇sveç, seçim, seçim sonuçları, ulf kristersson, magdalena andersson, jimmie akesson, liberal parti (i̇sveç), avrupa

İsveç'te genel seçimi sonuçları: Başbakan Kristersson istifasını verdi

15:22 17.09.2026
© AP Photo / Janerik Henrikssonİsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2026
© AP Photo / Janerik Henriksson
Abone ol
İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimi, Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partiden oluşan blok "parlamentoda 3 sandalye farkla" kazandı. Resmi olmayan sonuçların paylaşılmasının ardından Ilımlı Muhafazakar Parti lideri ve mevcut Başbakan Ulf Kristersson istifa ettiğini duyurdu.
İsveç Devlet Televizyonu SVT, resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamının sayıldığını duyurdu.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu 'merkez sol blok' oyların yüzde 49.5'ini alarak 349 sandalyeli parlamentoda (Riksdag) 176 sandalye kazandı.
İktidardaki bloğu oluşturan Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranı ise yüzde 48.8 oldu, 'sağ blok' parlamentoda 173 sandalye elde etti.
Ulusal medya, Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson'un bloktaki diğer partilere hükümet kurma görüşmeleri için davet gönderdiğini belirtti.
İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson'un ise muhalefette yer almaları durumunda parti liderliği görevine ara vermesinin beklendiği aktarıldı.

Başbakan Kristersson istifasını sundu

Resmi olmayan sonuçların paylaşılmasının ardından Ilımlı Muhafazakar Parti lideri ve mevcut Başbakan Ulf Kristersson istifa ettiğini açıkladı.
Kristersson, X'teki osyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'e istifa mektubunu sunduğunu belirterek, "Yeni hükümetin kurulmasına yönelik adımlara Meclis Başkanı Norlen öncülük edecek" ifadesini kullandı.
Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
DÜNYA
İsveç seçimlerinde belirsizlik: Tek bir sandalye farkla yarış, günler sürebilir
14 Eylül, 09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала