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İsveç'te genel seçimi sonuçları: Başbakan Kristersson istifasını verdi

İsveç'te genel seçimi sonuçları: Başbakan Kristersson istifasını verdi

Sputnik Türkiye

İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimi, Sosyal Demokratlar liderliğindeki Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partiden oluşan blok "parlamentoda 3... 17.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-17T15:22+0300

2026-09-17T15:22+0300

2026-09-17T15:22+0300

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İsveç Devlet Televizyonu SVT, resmi olmayan sonuçlara göre oyların tamamının sayıldığını duyurdu.Resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu 'merkez sol blok' oyların yüzde 49.5'ini alarak 349 sandalyeli parlamentoda (Riksdag) 176 sandalye kazandı.İktidardaki bloğu oluşturan Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratlarının oy oranı ise yüzde 48.8 oldu, 'sağ blok' parlamentoda 173 sandalye elde etti.Ulusal medya, Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson'un bloktaki diğer partilere hükümet kurma görüşmeleri için davet gönderdiğini belirtti.İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson'un ise muhalefette yer almaları durumunda parti liderliği görevine ara vermesinin beklendiği aktarıldı.Başbakan Kristersson istifasını sunduResmi olmayan sonuçların paylaşılmasının ardından Ilımlı Muhafazakar Parti lideri ve mevcut Başbakan Ulf Kristersson istifa ettiğini açıkladı.Kristersson, X'teki osyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'e istifa mektubunu sunduğunu belirterek, "Yeni hükümetin kurulmasına yönelik adımlara Meclis Başkanı Norlen öncülük edecek" ifadesini kullandı.

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