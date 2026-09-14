https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/isvec-secimlerinde-son-durum-tek-bir-sandalye-farkla-yaris-1108740184.html

İsveç seçimlerinde belirsizlik: Tek bir sandalye farkla yarış, günler sürebilir

İsveç seçimlerinde belirsizlik: Tek bir sandalye farkla yarış, günler sürebilir

Sputnik Türkiye

Erken sandık çıkış anketleri ülkede ‘merkez sol blog’ olarak adlandırılan partilerin zaferine işaret etse de, sonuçların netleşmesi günler sürebilir, yarış başa baş gidiyor. İşte son durum...

2026-09-14T09:14+0300

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dünya

liberal parti (i̇sveç)

svt

seçim

magdalena andersson

demokratlar

ulf kristersson

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İsveç’te pazar gecesi itibarıyla oyların büyük kısmı sayılmış olsa da, İsveç'teki genel seçimlerde sonuç henüz belli değil.Oyların yüzde 80'inin sayılmış haliyle, sol ve sağ bloklar arasında sadece bir sandalye fark var. Sosyal Demokrat Magdalena Andersson liderliğindeki muhalefet partileri 175, Ilımlılar (Moderaterna) lideri ve Başbakan Ulf Kristersson liderliğindeki partiler ise 174 sandalyeye sahip.Yerel saatle 22.30'da yayın kuruluşu SVT, bloklar arasında sadece 20 bin oy farkı olduğunu öngördü.Görevdeki Başbakan Kristersson, seçmenlerin kararını verdiğini ancak "henüz nihai bir sonuca sahip olmadıklarını" söyledi.'İsveç'i hangi hükümetin yöneteceği belirsiz'Kristersson destekçilerine hitaben, "Önümüzdeki yıllarda İsveç'i hangi hükümetin yöneteceği hala belirsiz. Biz de bu hükümetin ülkemiz için en iyisi olmasını sağlamak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.Sosyal Demokratlar, Batı basınına göre, İsveç'in en büyük partisi konumunu koruyor ancak son yılların en kötü sonucunu almış gibi görünüyorlar. Yerel saatle gece yarısından hemen önce konuşan Andersson, destekçilerine seslenerek her bir oyun sayılması gerektiğini söyledi.İlk kez hükümete girmeyi uman aşırı sağcı İsveç Demokratları için de kötü bir geceydi; parti, ülkenin en büyük ikinci partisiyken üçüncülüğe geriledi.'Belirsizlik çarşamba gününe kadar sürebilir'Hristiyan Demokratlar'dan Başbakan Yardımcısı Ebba Busch, destekçilerine İsveç'in "belirsizlik içinde uyuyacağını" ve sonuç için Çarşamba gününe kadar beklemek gerekebileceğini söyledi. Ancak, ülke basınının tanımıyla ‘sağ eğilimli iktidar koalisyonunun’ yönetimde kalması gerektiği konusundaki kararlılığını korudu.Busch, şöyle dedi:Öte yandan sonuç ne olursa olsun, koalisyon görüşmelerinin aylar olmasa da haftalar sürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/isvec-goc-politikasini-degistirdi-ulkeyi-terk-edene-36-bin-dolar-1108611801.html

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liberal parti (i̇sveç), svt, seçim, magdalena andersson, demokratlar, ulf kristersson