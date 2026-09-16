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Fenerbahçe Başkanı Yıldırım: Sezon sonu kesin bırakacağım
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım: Sezon sonu kesin bırakacağım
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda görevi bırakacağını ve Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını açıkladı. 16.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-16T18:55+0300
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Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım’la yaptığı görüşmenin detaylarını Yeni Açık'a anlattı.Niğdelioğlu, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:
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aziz yıldırım, i̇smail kartal, gaziantep, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını
aziz yıldırım, i̇smail kartal, gaziantep, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım: Sezon sonu kesin bırakacağım

18:55 16.09.2026
Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal
Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonunda görevi bırakacağını ve Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını açıkladı.
Spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım’la yaptığı görüşmenin detaylarını Yeni Açık'a anlattı.
Niğdelioğlu, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Bugün Aziz Yıldırım'la Gaziantep maçı sonrası görüşme gerçekleştirdim. Aziz Yıldırım'ın söyledikleri şunlar: Sezon sonu kesin bırakacağım. Sezon sonu kesinlikle şampiyon olacağız. Ocak ayına kadar minimum kayıp yaparsak gerekli takviyeleri yaparız. İsmail Kartal ben olduğum sürece burada. Kendisini ikna etmedik, kendisine dedik, 'Devam ediyor musun, etmiyor musun? Son kararın mı?' O da dedi ki, 'Son kararım, devam ediyorum' dedi. Takım henüz hazır değil. Vaat ettiğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne soktum takımı. Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma ben güveniyorum, inanıyorum. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum.

Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
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