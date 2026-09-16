Fenerbahçe Başkanı Yıldırım: Sezon sonu kesin bırakacağım

Bugün Aziz Yıldırım'la Gaziantep maçı sonrası görüşme gerçekleştirdim. Aziz Yıldırım'ın söyledikleri şunlar: Sezon sonu kesin bırakacağım. Sezon sonu kesinlikle şampiyon olacağız. Ocak ayına kadar minimum kayıp yaparsak gerekli takviyeleri yaparız. İsmail Kartal ben olduğum sürece burada. Kendisini ikna etmedik, kendisine dedik, 'Devam ediyor musun, etmiyor musun? Son kararın mı?' O da dedi ki, 'Son kararım, devam ediyorum' dedi. Takım henüz hazır değil. Vaat ettiğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne soktum takımı. Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma ben güveniyorum, inanıyorum. Sahamızda Beşiktaş'a yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda Beşiktaş'ı yenebiliriz. 26 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı yeneceğiz, bugünden söylüyorum.