https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/aziz-yildirimdan-ismail-kartal-aciklamasi-ben-onun-buyuguyum-1108676983.html

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması: 'Ben onun büyüğüyüm'

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması: 'Ben onun büyüğüyüm'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasını duyurması sonrası yaptığı açıklamada Kartal için "Görevinin başındadır" dedi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T23:13+0300

2026-09-10T23:13+0300

2026-09-10T23:18+0300

spor

i̇smail kartal

aziz yıldırım

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/06/1108529138_0:0:2958:1665_1920x0_80_0_0_56ed57aa5805d92e2b3820fd329ae584.jpg

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada Teknik Direktör İsmail Kartal'a şişe fırlatıldığını ve teknik direktörün bu duruma tepkili olduğunu belirterek "İsmail Kartal görevinin başındadır" ifadesini kullandı. "Ben onun büyüğüyüm 'devam edeceksin' dedim mi, bitti" diyen Aziz Yıldırım, "Ben bırakana kadar İsmail Kartal teknik direktördür. Ben gidene kadar buradan ayrılamaz" şeklinde konuştu., Yıldırım "Şişe atıyorsunuz, nasıl duracak adam, ayıptır" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahcede-ismail-kartal-gorevinden-istifa-etti-1108676528.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇smail kartal, aziz yıldırım, fenerbahçe