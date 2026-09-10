https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/aziz-yildirimdan-ismail-kartal-aciklamasi-ben-onun-buyuguyum-1108676983.html
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması: 'Ben onun büyüğüyüm'
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması: 'Ben onun büyüğüyüm'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasını duyurması sonrası yaptığı açıklamada Kartal için "Görevinin başındadır" dedi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T23:13+0300
2026-09-10T23:13+0300
2026-09-10T23:18+0300
spor
i̇smail kartal
aziz yıldırım
fenerbahçe
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada Teknik Direktör İsmail Kartal'a şişe fırlatıldığını ve teknik direktörün bu duruma tepkili olduğunu belirterek "İsmail Kartal görevinin başındadır" ifadesini kullandı. "Ben onun büyüğüyüm 'devam edeceksin' dedim mi, bitti" diyen Aziz Yıldırım, "Ben bırakana kadar İsmail Kartal teknik direktördür. Ben gidene kadar buradan ayrılamaz" şeklinde konuştu., Yıldırım "Şişe atıyorsunuz, nasıl duracak adam, ayıptır" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahcede-ismail-kartal-gorevinden-istifa-etti-1108676528.html
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i̇smail kartal, aziz yıldırım, fenerbahçe
i̇smail kartal, aziz yıldırım, fenerbahçe
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması: 'Ben onun büyüğüyüm'
23:13 10.09.2026 (güncellendi: 23:18 10.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasını duyurması sonrası yaptığı açıklamada Kartal için "Görevinin başındadır" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada Teknik Direktör İsmail Kartal'a şişe fırlatıldığını ve teknik direktörün bu duruma tepkili olduğunu belirterek "İsmail Kartal görevinin başındadır" ifadesini kullandı.
"Ben onun büyüğüyüm 'devam edeceksin' dedim mi, bitti" diyen Aziz Yıldırım, "Ben bırakana kadar İsmail Kartal teknik direktördür. Ben gidene kadar buradan ayrılamaz" şeklinde konuştu.,
Yıldırım "Şişe atıyorsunuz, nasıl duracak adam, ayıptır" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.