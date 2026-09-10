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Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması: 'Ben onun büyüğüyüm'
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması: 'Ben onun büyüğüyüm'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasını duyurması sonrası yaptığı açıklamada Kartal için "Görevinin başındadır" dedi. 10.09.2026, Sputnik Türkiye
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spor
i̇smail kartal
aziz yıldırım
fenerbahçe
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada Teknik Direktör İsmail Kartal'a şişe fırlatıldığını ve teknik direktörün bu duruma tepkili olduğunu belirterek "İsmail Kartal görevinin başındadır" ifadesini kullandı. "Ben onun büyüğüyüm 'devam edeceksin' dedim mi, bitti" diyen Aziz Yıldırım, "Ben bırakana kadar İsmail Kartal teknik direktördür. Ben gidene kadar buradan ayrılamaz" şeklinde konuştu., Yıldırım "Şişe atıyorsunuz, nasıl duracak adam, ayıptır" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/fenerbahcede-ismail-kartal-gorevinden-istifa-etti-1108676528.html
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i̇smail kartal, aziz yıldırım, fenerbahçe
i̇smail kartal, aziz yıldırım, fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması: 'Ben onun büyüğüyüm'

23:13 10.09.2026 (güncellendi: 23:18 10.09.2026)
© Bünyamin ÇelikAziz Yıldırım
Aziz Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
© Bünyamin Çelik
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Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasını duyurması sonrası yaptığı açıklamada Kartal için "Görevinin başındadır" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada Teknik Direktör İsmail Kartal'a şişe fırlatıldığını ve teknik direktörün bu duruma tepkili olduğunu belirterek "İsmail Kartal görevinin başındadır" ifadesini kullandı.
"Ben onun büyüğüyüm 'devam edeceksin' dedim mi, bitti" diyen Aziz Yıldırım, "Ben bırakana kadar İsmail Kartal teknik direktördür. Ben gidene kadar buradan ayrılamaz" şeklinde konuştu.,
Yıldırım "Şişe atıyorsunuz, nasıl duracak adam, ayıptır" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2026
SPOR
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, görevinden istifa etti
22:33
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