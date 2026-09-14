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'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Tançalan'ın eşi adliyeye sevk edildi
'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Tançalan'ın eşi adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T11:08+0300
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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı.Çağla Öz de adliyeye sevk edildiÇağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Öz, adliyeye sevk edildi.Ne olmuştu? Çağla Öz neden gözaltına alındı?Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/vanli-kara-haydar-olarak-bilinen-tancalanin-esi-istanbulda-gozaltina-alindi-1108721708.html
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türkiye, mehmet fatih tançalan, masak, sosyal medya fenomeni çağla öz, çağla öz
türkiye, mehmet fatih tançalan, masak, sosyal medya fenomeni çağla öz, çağla öz

'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Tançalan'ın eşi adliyeye sevk edildi

11:08 14.09.2026
Çağla Öz
 Çağla Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
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"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı.

Çağla Öz de adliyeye sevk edildi

Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Öz, adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu? Çağla Öz neden gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.
Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.
Vanlı Kara Haydar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2026
TÜRKİYE
'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Tançalan'ın eşi İstanbul'da gözaltına alındı
12 Eylül, 19:20
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