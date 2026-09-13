https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/vanli-kara-haydar-sorusturmasinda-kritik-adim-sirari-esi-cagla-oz-tancalan-vana-goturuldu-1108726025.html

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında kritik adım: Sirari eşi Çağla Öz Tançalan Van'a götürüldü

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında kritik adım: Sirari eşi Çağla Öz Tançalan Van'a götürüldü

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada yankı uyandıran lüks paylaşımların ardından kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın firari... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T13:08+0300

2026-09-13T13:08+0300

2026-09-13T13:08+0300

türki̇ye

mehmet fatih tançalan

i̇stanbul

mali

muradiye

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul emniyet müdürlüğü

masak

türkiye

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Sosyal medya mecralarında paylaşılan lüks hayat görüntüleriyle dikkatleri üzerine çeken ve kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki soruşturmada çember daralıyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, dün metropolde yakalanan zanlının eşi Çağla Öz Tançalan, adli süreç için doğrudan hesap vereceği merkeze sevk edildi.İstanbul'da yakalandı, soruşturmanın merkezine gönderildiHakkında çıkarılan yakalama kararının ardından firar ettiği belirlenen Çağla Öz Tançalan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği nokta operasyonla saklandığı adreste gözaltına alınmıştı. İstanbul’daki emniyet işlemleri ve sorgusu tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında soruşturmanın derinleştirildiği Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Olayın fitili, Mehmet Fatih Tançalan'ın lüks yaşantısı ve özellikle düğün töreninde sergilenen olağan dışı zenginliğin mercek altına alınmasıyla ateşlenmişti. Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 8 Eylül tarihinde Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına almış; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı mali raporların ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Düğün altınlarının saklandığı gizli adres ortaya çıktıSoruşturmanın en kritik halkasını ise düğünde takılan ve kaynağı izah edilemeyen servet değerindeki ziynet eşyaları oluşturdu. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Muradiye'de belirlenen başka bir ev ve eklentilerine baskın düzenledi.Aramalarda, Çağla Öz Tançalan'a düğünde takıldığı saptanan yüklü miktardaki ziynet eşyaları ve paralar gizlendikleri yerden çıkarılarak adli emanete alındı. Altın ve paraları evinde sakladığı tespit edilen mülk sahibi de şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Van'a getirilen eşin çapraz sorgusuyla birlikte devasa mali trafiğin arka planının aydınlatılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/istanbulda-gece-yarisi-baskini-unlu-mekanlara-operasyon-1108723887.html

türki̇ye

i̇stanbul

mali

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mehmet fatih tançalan, i̇stanbul, mali, muradiye, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, masak, türkiye