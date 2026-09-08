https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/vanli-kara-haydar-gozaltinda-dugunde-takilan-altinlar-masak-radarina-girdi-1108573394.html

Vanlı Kara Haydar gözaltında: Düğünde takılan altınlar MASAK radarına girdi

Vanlı Kara Haydar gözaltında: Düğünde takılan altınlar MASAK radarına girdi

Sputnik Türkiye

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Tançalan'ın düğününde takılan takılara ve mal varlığına yönelik de MASAK tarafından... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

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Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltında.Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyet Devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan soruşturma başlatılarak gözaltına alındı.Hakkında daha önce 25 olay kaydı bulunduğu bildirilen Tançalan, Başsavcılığın talimatıyla 8 Eylül 2026 günü saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Düğün takıları incelemedeMehmet Fatih Tançalan'ın kamuoyunda çok konuşulan düğününde takılan takılara ve mal varlığına yönelik de MASAK tarafından inceleme başlatıldı.Tançalan, sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hayatını birleştirmişti. Düğünde ise geline kilolarca altın ve milyonlarca lira nakit para takılmış, o anlar sosyal medyada da gündem olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/3-gun-3-gece-suren-dugunden-4-milyonluk-takilarla-kactigi-iddia-edilen-gelin-gozaltina-alindi-1108531133.html

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