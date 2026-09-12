https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/vanli-kara-haydar-olarak-bilinen-tancalanin-esi-istanbulda-gozaltina-alindi-1108721708.html
'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Tançalan'ın eşi İstanbul'da gözaltına alındı
'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Tançalan'ın eşi İstanbul'da gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan İstanbul'da gözaltına... 12.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-12T19:20+0300
2026-09-12T19:20+0300
2026-09-12T19:20+0300
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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Tançalan, işlemleri için emniyete götürüldü.Ne olmuştu?Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı.Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/vanli-kara-haydar-olarak-bilinen-tancalanin-dugununde-takilan-ziynet-esyalari-ve-paralar-bulundu-1108721131.html
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türkiye, mehmet fatih tançalan, masak, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, i̇stanbul
türkiye, mehmet fatih tançalan, masak, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, i̇stanbul
'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Tançalan'ın eşi İstanbul'da gözaltına alındı
'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan İstanbul'da gözaltına alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Tançalan, işlemleri için emniyete götürüldü.
Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.
Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı.
Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.