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İsmail Kartal: 3 puan almak için geldik ama olmadı
İsmail Kartal: 3 puan almak için geldik ama olmadı
Sputnik Türkiye
Gaziantep FK deplasmanında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmada 3 puanı hak ettiklerini ancak gol bulamadıkları için... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kaldı.Maç sonrası basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, ''3 puan almak için geldik ama olmadı, bugün bizim hakkımız 3 puanı almaktı ama o 1 golü atamadık, bunun için üzgünüz. (Şampiyonlar Ligi) Orada konsantre oluyoruz, lige geldiğimiz zaman bu tip maçlarda rakip kapanıyor ve böyle bir zeminde bu kadar oluyor. Bunları da değerlendiremeyince orada ayrı burada ayrı bir takım olmuyor, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz'' dedi.Kartal, ''Şu an 8 puan farkı var. Ligde ilk maç, iki tane verilmeyen penaltımız, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız ve bu akşamki hakemin 3 dakika uzatma vermesi... Daha fazla bir cevap veremeyeceğim'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/fenerbahce-gaziantep-deplasmanindan-1-puanla-dondu-1108763591.html
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i̇smail kartal, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, gaziantep, gaziantep futbol kulübü, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
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İsmail Kartal: 3 puan almak için geldik ama olmadı

23:27 14.09.2026 (güncellendi: 23:31 14.09.2026)
© AA / Ağıt Erdi UlukayaFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Gaziantep FK deplasmanında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmada 3 puanı hak ettiklerini ancak gol bulamadıkları için galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yla 0-0 berabere kaldı.
Maç sonrası basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, ''3 puan almak için geldik ama olmadı, bugün bizim hakkımız 3 puanı almaktı ama o 1 golü atamadık, bunun için üzgünüz. (Şampiyonlar Ligi) Orada konsantre oluyoruz, lige geldiğimiz zaman bu tip maçlarda rakip kapanıyor ve böyle bir zeminde bu kadar oluyor. Bunları da değerlendiremeyince orada ayrı burada ayrı bir takım olmuyor, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz'' dedi.
Kartal, ''Şu an 8 puan farkı var. Ligde ilk maç, iki tane verilmeyen penaltımız, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız ve bu akşamki hakemin 3 dakika uzatma vermesi... Daha fazla bir cevap veremeyeceğim'' açıklamasında bulundu.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
SPOR
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü
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