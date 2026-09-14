https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/fenerbahce-gaziantep-deplasmanindan-1-puanla-dondu-1108763591.html
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T21:57+0300
2026-09-14T21:57+0300
2026-09-14T22:05+0300
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ve Fenerbahçe, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, golsüz beraberlikle 0-0 sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/fenerbahce-ismail-kartal-gorevinin-basindadir-1108708998.html
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gaziantep, fenerbahçe, gaziantep fk, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü
21:57 14.09.2026 (güncellendi: 22:05 14.09.2026)
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ve Fenerbahçe, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele, golsüz beraberlikle 0-0 sona erdi.