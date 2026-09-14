Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/fenerbahce-gaziantep-deplasmanindan-1-puanla-dondu-1108763591.html
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T21:57+0300
2026-09-14T22:05+0300
spor
gaziantep
fenerbahçe
gaziantep fk
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0e/1108763430_0:263:2709:1787_1920x0_80_0_0_99b8ace7af24d4296729d270241d4679.jpg
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ve Fenerbahçe, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, golsüz beraberlikle 0-0 sona erdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/fenerbahce-ismail-kartal-gorevinin-basindadir-1108708998.html
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0e/1108763430_0:8:2709:2040_1920x0_80_0_0_323b43bcfbd64160a8a14a6c223a1e56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gaziantep, fenerbahçe, gaziantep fk, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
gaziantep, fenerbahçe, gaziantep fk, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 1 puanla döndü

21:57 14.09.2026 (güncellendi: 22:05 14.09.2026)
© AA / Adsız GünebakanGaziantep FK - Fenerbahçe maçı
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© AA / Adsız Günebakan
Abone ol
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ve Fenerbahçe, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele, golsüz beraberlikle 0-0 sona erdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
SPOR
Fenerbahçe: İsmail Kartal görevinin başındadır
11 Eylül, 20:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала