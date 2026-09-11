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Fenerbahçe: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe: İsmail Kartal görevinin başındadır
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın görevinin başında olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli takım, yarın saat 11.30’da Kartal yönetiminde Gaziantep FK... 11.09.2026, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
gaziantep fk
i̇smail kartal
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Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.Açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir'' denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/aziz-yildirimdan-ismail-kartal-aciklamasi-ben-onun-buyuguyum-1108676983.html
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fenerbahçe, gaziantep fk, i̇smail kartal
fenerbahçe, gaziantep fk, i̇smail kartal

Fenerbahçe: İsmail Kartal görevinin başındadır

20:38 11.09.2026 (güncellendi: 20:54 11.09.2026)
© AA / İslam YakutFenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
© AA / İslam Yakut
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Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın görevinin başında olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli takım, yarın saat 11.30’da Kartal yönetiminde Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı.
Açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30’da Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir'' denildi.
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