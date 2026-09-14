https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/10-bin-tlye-konut-kampanyasi-bugun-basliyor-basvurular-nasil-yapiliyor-son-basvuru-tarihi-ne-1108737906.html

10 bin TL'ye konut kampanyası bugün başlıyor: Başvurular nasıl yapılıyor, son başvuru tarihi ne?

10 bin TL'ye konut kampanyası bugün başlıyor: Başvurular nasıl yapılıyor, son başvuru tarihi ne?

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyası bugün başlıyor. 25 Eylül'e kadar devam edecek olan başvurular... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T08:02+0300

2026-09-14T08:02+0300

2026-09-14T08:33+0300

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İstanbul'da makul fiyatlarla konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesi için başvurular bugün başlıyor.Türkiye'de bir ilkÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen ve başvuruları bugün başlayacak kiralık sosyal konut projesine ilişkin örnek dairelerin görüntülerini paylaştı.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Ataşehir'deki örnek dairelere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın (bugün) başvuruları almaya başlıyoruz. Evlerimizi merak ediyor musunuz? İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri." ifadelerini kullandı.Kiralık sosyal konut projesinde başvuru ücreti var mı?Projenin ilk etabında bin 71 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Bugün başlayacak başvurular 25 Eylül tarihine kadar e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.Fiyatlar nasıl?Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam bin 70 konut kiralanacak. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. Konutlar ilçelere göre 1+1 evler 10 bin, 2+1 evler 12 bin, 3+1 evler 15 bin lira, 4+1 evler 18 bin liradan başlayan fiyatlarla kiralanacak.Şartlar neler?3 yıllığına kiralanan konutların yeni hak sahipleri kurayla seçilecek. Kampanyadan faydalanmak için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Konutlar için aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı aranıyor.Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak.65 üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor. Kampanyada alt gelir grupları ve sosyal yardım alan vatandaşlara kontenjan ayrıldı. İlk etapta ekim ayında bin 71 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bakan-kurum-paylasti-istanbuldaki-kiralik-sosyal-konuttan-ilk-goruntuler-1108728119.html

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