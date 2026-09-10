https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/istanbuldaki-kiralik-konutlarin-detaylari-belli-oldu-hangi-ilcelerde-olacak-fiyatlari-ne-kadar--1108661806.html
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'daki kiralık konutlar hangi ilçelerde olacak, kaç lira kira ödenecek?
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'daki kiralık konutlar hangi ilçelerde olacak, kaç lira kira ödenecek?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kiralık konut projesinin detaylarını açıklandı. Hangi şartlar aranacak? Kiralık konutlar hangi ilçelerde olacak? Kiralık konutlarda kiralar ne... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T14:27+0300
2026-09-10T14:27+0300
2026-09-10T14:48+0300
türki̇ye
murat kurum
konut
toplu konut
i̇stanbul’da kiralık sosyal konut
ataşehir
sancaktepe
kartal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0a/1070886516_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_70b9d2d736ecec8b9966bd4a1caf68c0.jpg
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık konutlarla ilgili projenin detaylarını açıkladı. Kiralık konutlar, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy de olacak. 1-+1 evlerde kira bedeli 10 bin lira, 3+1 evlerde ise 14 bin lira olacak. Kiralık konutlar ne zaman teslim edilecek? 14 Eylül'de başvurular alınacak ve hak sahibi vatandaşlar belli olacak. 1071 kiralık konut ekim ayında vatandaşlara teslim edilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar sürecek. Hangi ilçelerde olacak?Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı.1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar2. Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören4. Grup: ArnavutköyKiralık konutlarda hangi şartlar aranacak?En az 1 yıl İstanbul'da ikamet edenler başvuracak. 3 yıllığına kiraya verilecek, başvuranların üzerinde tapu olmayacak. Evler, 18 yaşından büyük, evli ve T.C. vatandaşlarına kiralanacak. Hane halkının 100 bin TL'den az olması gerekiyor. Kira bedelleri ne kadar olacak?1+1 evlerde kira bedeli 10 bin 2+1 evlerde 12 bin lira olacak3+1 evlerde 14 bin lira olacak4+1 evlerde 18 bin lira olacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/toki-istanbul-15-bin-kiralik-konut-basvurusu-ne-zaman-nasil-yapilir-basvuru-sartlari-neler-1108574977.html
türki̇ye
ataşehir
sancaktepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0a/1070886516_168:0:816:486_1920x0_80_0_0_67fff06e36685e0a17a151b71d6e21d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
murat kurum, konut, toplu konut, i̇stanbul’da kiralık sosyal konut, ataşehir, sancaktepe, kartal
murat kurum, konut, toplu konut, i̇stanbul’da kiralık sosyal konut, ataşehir, sancaktepe, kartal
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'daki kiralık konutlar hangi ilçelerde olacak, kaç lira kira ödenecek?
14:27 10.09.2026 (güncellendi: 14:48 10.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da kiralık konut projesinin detaylarını açıklandı. Hangi şartlar aranacak? Kiralık konutlar hangi ilçelerde olacak? Kiralık konutlarda kiralar ne kadar olacak?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık konutlarla ilgili projenin detaylarını açıkladı. Kiralık konutlar, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy de olacak. 1-+1 evlerde kira bedeli 10 bin lira, 3+1 evlerde ise 14 bin lira olacak.
Kiralık konutlar ne zaman teslim edilecek?
14 Eylül'de başvurular alınacak ve hak sahibi vatandaşlar belli olacak. 1071 kiralık konut ekim ayında vatandaşlara teslim edilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar sürecek.
Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı.
1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar
2. Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal
3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören
Kiralık konutlarda hangi şartlar aranacak?
En az 1 yıl İstanbul'da ikamet edenler başvuracak. 3 yıllığına kiraya verilecek, başvuranların üzerinde tapu olmayacak. Evler, 18 yaşından büyük, evli ve T.C. vatandaşlarına kiralanacak. Hane halkının 100 bin TL'den az olması gerekiyor.
Kira bedelleri ne kadar olacak?
1+1 evlerde kira bedeli 10 bin
2+1 evlerde 12 bin lira olacak
3+1 evlerde 14 bin lira olacak
4+1 evlerde 18 bin lira olacak