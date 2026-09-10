https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/istanbuldaki-kiralik-konutlarin-detaylari-belli-oldu-hangi-ilcelerde-olacak-fiyatlari-ne-kadar--1108661806.html

Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'daki kiralık konutlar hangi ilçelerde olacak, kaç lira kira ödenecek?

Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'daki kiralık konutlar hangi ilçelerde olacak, kaç lira kira ödenecek?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kiralık konut projesinin detaylarını açıklandı. Hangi şartlar aranacak? Kiralık konutlar hangi ilçelerde olacak? Kiralık konutlarda kiralar ne... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T14:27+0300

2026-09-10T14:27+0300

2026-09-10T14:48+0300

türki̇ye

murat kurum

konut

toplu konut

i̇stanbul’da kiralık sosyal konut

ataşehir

sancaktepe

kartal

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık konutlarla ilgili projenin detaylarını açıkladı. Kiralık konutlar, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy de olacak. 1-+1 evlerde kira bedeli 10 bin lira, 3+1 evlerde ise 14 bin lira olacak. Kiralık konutlar ne zaman teslim edilecek? 14 Eylül'de başvurular alınacak ve hak sahibi vatandaşlar belli olacak. 1071 kiralık konut ekim ayında vatandaşlara teslim edilecek. Başvurular 25 Eylül'e kadar sürecek. Hangi ilçelerde olacak?Kiralık konut tahsis edilecek bölgeler 4 grubu ayrıldı.1. Grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar2. Grup: Maltepe, Tuzla, Kartal3. Grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören4. Grup: ArnavutköyKiralık konutlarda hangi şartlar aranacak?En az 1 yıl İstanbul'da ikamet edenler başvuracak. 3 yıllığına kiraya verilecek, başvuranların üzerinde tapu olmayacak. Evler, 18 yaşından büyük, evli ve T.C. vatandaşlarına kiralanacak. Hane halkının 100 bin TL'den az olması gerekiyor. Kira bedelleri ne kadar olacak?1+1 evlerde kira bedeli 10 bin 2+1 evlerde 12 bin lira olacak3+1 evlerde 14 bin lira olacak4+1 evlerde 18 bin lira olacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/toki-istanbul-15-bin-kiralik-konut-basvurusu-ne-zaman-nasil-yapilir-basvuru-sartlari-neler-1108574977.html

türki̇ye

ataşehir

sancaktepe

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murat kurum, konut, toplu konut, i̇stanbul’da kiralık sosyal konut, ataşehir, sancaktepe, kartal