https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/bakan-kurum-paylasti-istanbuldaki-kiralik-sosyal-konuttan-ilk-goruntuler-1108728119.html

Bakan Kurum paylaştı: İstanbul'daki kiralık sosyal konuttan ilk görüntüler

Bakan Kurum paylaştı: İstanbul'daki kiralık sosyal konuttan ilk görüntüler

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dar gelirlilere yönelik hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesindeki Ataşehir'de... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T14:47+0300

2026-09-13T14:47+0300

2026-09-13T14:47+0300

türki̇ye

murat kurum

i̇stanbul

ataşehir

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

toki̇

kiralık

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da kiralık sosyal konutlar için başvuruların 14 Eylül'de başlayacağını belirterek, Ataşehir'deki TOKİ konutlarını tanıttı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin sosyal konutun yanı sıra Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut modeliyle 15 bin konut dar gelirli kişilere kiralanacak.Projenin ilk etabında tamamlanan 1071 konut için başvurular 14-25 Eylül'de e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılacak. Kura çekimleri ve konut teslimlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor.Kiralık konutların 360'ı Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de; 330'u Maltepe, Tuzla ve Kartal'da; 291'i Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da; 90'ı ise Arnavutköy'de bulunacak.Kira bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1'lerde 12 bin, 3+1'lerde 15 bin, 4+1'lerde ise 18 bin liradan başlayacak. Konutlar, şartları karşılayan vatandaşlara 3 yıl süreyle kiralanacak.Başvurularda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olma, İstanbul'da son bir yıldır kesintisiz ikamet etme ve evli olma şartları aranacak. Başvuru dönemi sonunda 65 yaşını dolduranlarda evlilik şartı uygulanmayacak.Başvuru sahibinin veya eşinin Türkiye'de tapuya kayıtlı bağımsız konutunun bulunmaması, son 5 yılda bağımsız konut niteliğinde taşınmaz edinmemiş, devretmemiş veya satmamış olması ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekecek.Hane halkının son 12 aya ilişkin aylık ortalama net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması da başvuru şartları arasında yer alacak. Kira bedellerine ilk 12 ay zam yapılmayacak, sonraki artışlar ise her yıl ocak ayında 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/istanbulda-aylik-10-bin-tlye-kiralik-ev-icin-surec-yarin-basliyor-e-devletten-basvuru-nasil-yapilir-1108724834.html

türki̇ye

i̇stanbul

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murat kurum, i̇stanbul, ataşehir, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, toki̇, kiralık