https://anlatilaninotesi.com.tr/20260913/istanbulda-aylik-10-bin-tlye-kiralik-ev-icin-surec-yarin-basliyor-e-devletten-basvuru-nasil-yapilir-1108724834.html

İstanbul'da aylık 10 Bin TL’ye kiralık ev için süreç yarın başlıyor: E-devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

İstanbul'da aylık 10 Bin TL’ye kiralık ev için süreç yarın başlıyor: E-devlet'ten başvuru nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da barınma krizine karşı beklenen kiralık sosyal konut projesinde başvuru ekranı yarın açılıyor. Toplamda 15 bin aileyi kapsayacak dev planda ilk... 13.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-13T11:37+0300

2026-09-13T11:37+0300

2026-09-13T11:37+0300

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Metropolde konut piyasasının seyrini değiştirecek dev sosyal hamle resmen hayata geçiyor. Merakla beklenen kiralık sosyal konut projesi için başvuru süreci yarın sabah itibarıyla başlıyor. Toplamda 15 bin konutluk geniş bir portföyü kapsayan projenin ilk etabında, piyasa rayiçlerinin oldukça altında bedellerle 1.071 konut hak sahiplerine tahsis edilecek. Herhangi bir başvuru ücretinin talep edilmediği süreç, e-Devlet kapısı üzerinden yürütülecek ve takvim 25 Eylül mesai bitimiyle kapanacak.Aylık 10 Bin Liradan Başlayan Fiyatlar ve Katı KriterlerPiyasa koşullarını altüst eden bu modelde kira bedelleri aylık 10 bin liradan start alacak. Hak kazanan vatandaşlar evlerde 3 yıl süreyle ikamet edebilecek. Ancak sisteme dahil olabilmek için belirlenen şartlar oldukça sıkı: Adayların toplam hane gelirinin 100 bin liranın altında olması, üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul bulunmaması, en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etmesi ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması şart koşuluyor.Kira ödemeleri ise anahtar teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak ve 12 ayın sonunda yalnızca TÜFE oranında artış görecek. Sistemde fırsatçılığa geçit vermemek adına, tahsis süresi boyunca ev satın aldığı tespit edilenler anında tahliye edilecek. Aile yapısına göre planlanan dağıtımda genç evli çiftlere 1+1 ve 2+1, iki veya daha fazla çocuğu bulunan geniş ailelere ise 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler ayrılacak.4 Kritik Bölge Belirlendi: İşte İlçe İlçe Dağılımİlk etapta Ekim ayında teslim edilmesi planlanan 1.071 konut İstanbul'un dört ana aksına dağıtıldı. Konut haritasındaki dağılım şöyle şekillendi:Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra süreç takibini e-Devlet üzerindeki "konut/iş yeri başvuru" sekmesinden anlık olarak izleyebilecek.

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