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Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı bugün açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı bugün açıklanacak, beklentiler ne yönde?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Banka, temmuz ayındaki... 10.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-10T10:29+0300
2026-09-10T10:29+0300
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fatih karahan
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.Beklentiler ne yönde?AA Finans'ın, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Merkez Bankası faiz kararları2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. 2026 yılı başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/mehmet-simsekten-enflasyon-ve-kur-mesaji-fiyat-istikrarina-olan-bagliligimiz-tamdir-1108642475.html
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merkez bankası, merkez bankası (mb), türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), ppk, fatih karahan, faiz, faiz indirimi, faiz oranları, faiz artırımı, faiz oranı, banka
Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı bugün açıklanacak, beklentiler ne yönde?
10:29 10.09.2026 (güncellendi: 10:30 10.09.2026)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Banka, temmuz ayındaki toplantısında faizi yüzde 37'de sabit tutmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.
AA Finans'ın, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.
Merkez Bankası faiz kararları
2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. 2026 yılı başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi. Ocak 2025:
Politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e
indirildi.
Mart 2025:
Politika faizi yüzde 45’ten yüzde 42,5’e
indirildi.
Nisan 2025:
Politika faizi yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya
yükseltildi.
Haziran 2025:
Politika faizi yüzde 46
seviyesinde sabit
tutuldu.
Temmuz 2025:
Toplantı yapıldı, oran sabit
bırakıldı.
Eylül 2025:
Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirildi.
Ekim 2025: Politika faizi 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürüldü. Aralık 2025: Politika faizi 39.5'ten 38'e çekildi.
Ocak 2026: Politika faizi 38'den yüzde 37'ye düştü
Mart ayında MB politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Nisan ayında yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.
Mayıs ayında faiz kararı açıklanmadı.
Haziran ayında politika faizi yüzde 37'de sabit tutuldu.
Temmuz ayında yüzde 37’de sabit tutuldu