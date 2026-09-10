https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/gozler-merkez-bankasinda-faiz-karari-bugun-aciklanacak-1108649302.html

Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı bugün açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Gözler Merkez Bankası’nda: Faiz kararı bugün açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Banka, temmuz ayındaki... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T10:29+0300

2026-09-10T10:29+0300

2026-09-10T10:30+0300

ekonomi̇

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.Beklentiler ne yönde?AA Finans'ın, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Merkez Bankası faiz kararları2025 yılı boyunca Merkez Bankası politika faizini ya düşürdü ya da sabit tuttu. 2026 yılı başında 47.5 olan politika faizi yıl sonunda 38'e kadar geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/mehmet-simsekten-enflasyon-ve-kur-mesaji-fiyat-istikrarina-olan-bagliligimiz-tamdir-1108642475.html

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