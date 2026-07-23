https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/gozler-merkez-bankasindaydi-faiz-karari-aciklandi-1107488050.html

Gözler Merkez Bankası'ndaydı: Faiz kararı açıklandı

Gözler Merkez Bankası'ndaydı: Faiz kararı açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklentilere... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T14:00+0300

2026-07-23T14:00+0300

2026-07-23T14:05+0300

ekonomi̇

merkez bankası

türkiye cumhuriyet merkez bankası

faiz

faiz oranı

ppk

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Piyasaların yakından takip ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararı açıklandı.Kurul, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Böylece bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.Karar beklentiler doğrultusunda geldiKarar öncesinde gerçekleştirilen beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyordu.Ekonomistlerin temmuz ayı PPK toplantısına ilişkin beklenti medyanı da yüzde 37 ile politika faizinin değiştirilmeyeceği yönündeydi.Karar metninde şu ifadeler yer aldı:"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."Haziran ayında da faiz sabit tutulmuştuTCMB, Haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/yargitay-banka-islemlerine-iliskin-kararini-verdi-islem-ucretlerini-musteri-odeyecek-1107450207.html

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merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, faiz, faiz oranı, ppk