https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/mehmet-simsekten-enflasyon-ve-kur-mesaji-fiyat-istikrarina-olan-bagliligimiz-tamdir-1108642475.html

Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve kur mesajı: Fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır

Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve kur mesajı: Fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 enflasyon tahmininin para politikasını gevşetmek amacıyla yükseltildiği iddialarını reddetti. "Fiyat istikrarına... 10.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-10T07:52+0300

2026-09-10T07:52+0300

2026-09-10T07:52+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

i̇ran

abd

hazine

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

orta vadeli program (ovp)

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2027-2029 Orta Vadeli Program Uluslararası Medya Buluşması kapsamında yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de katıldı.Ekonomi programından enflasyona, döviz kuru politikasından ABD yaptırımlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Şimşek, hükümetin fiyat istikrarı hedefinden geri adım atmadığı mesajını verdi.'Fiyat istikrarına bağlılığımız tamdır'Şimşek, 2027 enflasyon tahmininin para politikasında gevşemeye alan açmak amacıyla yukarı yönlü revize edildiği yönündeki iddiaları reddetti.Enflasyon hedeflerinin hükümet ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ortaklaşa belirlendiğini, modellemelerin ise büyük ölçüde Merkez Bankasına dayandığını belirten Şimşek, şunları söyledi:"Bizim böyle bir gündemimiz asla olmamıştır. Bu tür söylemlerin hiçbir geçerliliği yoktur. Fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır ve çok güçlü şekilde sürmektedir."Şimşek küresel arz şokuna dikkat çektiProgram hazırlanırken küresel ve jeopolitik koşulların da dikkate alındığını vurgulayan Şimşek, son aylarda enerji, tarımsal ve endüstriyel emtia fiyatlarında yaşanan yükselişlere işaret etti.Şimşek, dünyanın karşı karşıya olduğu arz şokunu "tarihin en şiddetli şoklarından biri" olarak nitelendirerek Orta Vadeli Program'daki tahminlerin bu koşulları da yansıttığını söyledi.Yüksek enflasyon dönemlerinde geçmiş fiyat artışlarının yeni döneme taşınmasının önemli bir sorun olduğunu belirten Şimşek, enflasyon ataletine dikkat çekti."Enflasyon ataletinin payı yüzde 40 civarında"Şimşek, Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerde enflasyon ataletinin yaklaşık yüzde 40 düzeyinde olduğunu ifade etti.Bakan Şimşek, "Bugün enflasyonunuz yüzde 10 ise, diğer her şey kusursuz işlese dahi bunun örneğin yüzde 4'ü doğrudan bir sonraki yıla devreder" değerlendirmesinde bulundu.Enflasyon hedefleri ve tahminlerinin siyasi gerekçelerle belirlenmediğini savunan Şimşek, rakamların ekonomik koşullar ve sahadaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulduğunu söyledi.Kur rejimi tartışmalarına yanıtŞimşek'in gündemindeki bir diğer önemli başlık döviz kuru rejimi oldu.Serbest dalgalı kur rejiminin şok emici özelliği nedeniyle arzu edilen bir sistem olduğunu söyleyen Şimşek, mevcut koşullarda böyle bir geçiş için bazı şartların oluşması gerektiğini ifade etti.Şimşek'e göre bunların başında enflasyonun daha düşük seviyelere gerilemesi, enflasyon beklentilerinin iyileşmesi ve döviz piyasasında iki yönlü hareketin güçlenmesi geliyor.'Kur rejimine ilişkin spekülasyonların dayanağı yok'Yeni ekonomi programının 2023 ortalarında uygulanmaya başlamasından bu yana Türk varlıklarına yönelik güçlü ilginin döviz piyasasında zaman zaman tek yönlü hareket oluşturduğunu belirten Şimşek, dış şokların ise ters yönde hareketlere neden olabildiğini söyledi.Şimşek, tartışmalara ilişkin "Kur rejimine ilişkin spekülasyonların hiçbir dayanağı yok" ifadelerini kullandı.Günlük döviz kuru politikasının TCMB tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Şimşek, Orta Vadeli Program hazırlanırken nötr reel döviz kuru varsayımı kullandıklarını ve döviz kuru üzerine "bahis yapan" bir kurum olmadıklarını ifade etti.ABD yaptırımları için dikkat çeken mesajŞimşek, Türkiye'nin ABD ve diğer ortaklarıyla finansal sistemin güvenliği konusunda yakın temas halinde olduğunu da belirtti.Türkiye'nin terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı finansal faaliyetler, yaptırımların ihlali ve yasa dışı ticaretle mücadelede kararlı olduğunu söyleyen Şimşek, ülkede faaliyet gösteren şirketlerin ulusal mevzuata tam uyum göstermesi gerektiğini vurguladı.Şimşek, finans sektörü dahil olmak üzere yetkili kurumların yaptırımlara konu olabilecek işlem ve iddiaları hukukun üstünlüğü çerçevesinde değerlendirdiğini söyledi.İran'dan alınan doğal gazın ödemesi nasıl yapılıyor?Şimşek, ABD yaptırımları kapsamında İran'dan yapılan doğal gaz ithalatının ödeme sistemine ilişkin de ayrıntı verdi.Türkiye'nin İran'dan doğal gaz satın aldığında parayı doğrudan İran'a aktarmadığını belirten Şimşek, ödemelerin sıkı biçimde düzenlenen ayrı bir hesapta tutulduğunu söyledi.Bu paranın İran tarafından yalnızca yaptırım rejiminin izin verdiği gıda, ilaç ve benzeri ürünlerin satın alınmasında kullanılabildiğini anlatan Şimşek, sistem konusunda ABD ile mutabakat bulunduğunu ifade etti.'Yerleşik ve iyi işleyen bir çerçeve mevcut'Şimşek, İran'dan alınan doğal gazın ödeme mekanizması için "yerleşik ve iyi işleyen bir çerçeve mevcut" dedi.Türkiye'nin enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirdiğini ve İran'ın toplam doğal gaz ithalatındaki payının görece küçük olduğunu belirten Şimşek, alternatif kaynaklara ve doğal gaz depolama kapasitesine önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.ABD'nin de Türkiye'nin önde gelen LNG tedarikçilerinden biri olduğunu ifade eden Şimşek, enerji tedarikiyle ilgili olası sorunların müttefiklerle işbirliği içinde yönetilebileceğini belirtti.Şimşek'ten konut ve kira enflasyonu açıklamasıBakan Şimşek, enflasyonla mücadelede yalnızca para politikasının değil, arz yönlü politikaların da sonuç verdiğini savundu.Deprem bölgesinin yeniden inşası için bugüne kadar 104 milyar dolar kaynak aktarıldığını belirten Şimşek, bölgede 621 bin konutun teslim edildiğini veya teslim aşamasında olduğunu söyledi.Şimşek'in verdiği bilgilere göre depremden etkilenen illerde kira enflasyonu yaklaşık yüzde 20 seviyesine gerilerken, ülkenin geri kalanında yüzde 40-50 bandında seyrediyor.750 bin sosyal konut hedefiŞimşek, hükümetin başlattığı 500 bin yeni sosyal konut projesinin, daha önce açıklanan 250 bin konutla birlikte değerlendirildiğinde toplam 750 bin devlet destekli sosyal konuta ulaşacağını söyledi.Konut ve kira giderlerinin geçim maliyetindeki ağırlığına dikkat çeken Şimşek, yeni konut arzıyla kira ve barınma maliyetleri üzerindeki baskının hafifletilmesinin hedeflendiğini belirtti.Şimşek, ekonomi programının temel önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu yineleyerek enflasyonla mücadelenin para politikası, maliye politikası ve arz yönlü adımlarla sürdürüleceği mesajını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/turkiye-yeniden-isiniyor-sicakliklar-37-dereceye-kadar-cikacak-1108641875.html

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mehmet şimşek, i̇ran, abd, hazine, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), orta vadeli program (ovp)