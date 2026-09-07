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Melih Gökçek’in oğlu ve gelini bugün ifade verecek
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini bugün ifade verecek
Sputnik Türkiye
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, "yurtdışına kayıt dışı para aktarma" soruşturmasında bugün... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T10:15+0300
2026-09-07T10:15+0300
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melih gökçek
murat ağırel
cumhuriyet başsavcılığı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında resen başlattığı soruşturma sürüyor.Ahmet Gökçek ifade verecek4 Eylül Cuma günü "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek çiftinin "şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te başsavcılıkta hazır edileceğini" açıklamıştı.29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağırel tanık, Melih Gökçek ise şüpheli olarak yaklaşık 2 saat ifade vermişti.'İlk defa soruşturma geçirmiyorum'Melih Gökçek, ifade işlemleri sonrası adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapmıştı.Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli açıklamaları yapacağını belirten Gökçek, "İnşallah Allah kısmet ederse bu savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bitecek. Ondan sonra neticeyi alacağız. Ondan sonra merak etmeyin, hepinizle televizyonlarda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir, çekinen adam da değildir." ifadelerini kullandı.Hayatında ilk kez ifade vermediğini ve daha önce de çeşitli soruşturmalar geçirdiğini dile getiren Gökçek, 1994'te ilk kez seçilmesini takip eden yıllarda 600 civarında soruşturma ve inceleme geçirdiğini ifade ederek, bu incelemelerin tamamından takipsizlik kararı aldığını söyledi.'Şahsım adına endişem yok'Gökçek, "Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Ben doğruları söyleyen bir insanım. Allah nasip eder karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ahmet-hakan-en-dayanikli-siyasetciler-listesi-yapilsa-melih-gokcek-ilk-5e-kesin-girer-1108532079.html
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melih gökçek, murat ağırel, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, tl
melih gökçek, murat ağırel, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, tl

Melih Gökçek’in oğlu ve gelini bugün ifade verecek

10:15 07.09.2026
© Didem MenteMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© Didem Mente
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek, "yurtdışına kayıt dışı para aktarma" soruşturmasında bugün savcılığa ifade verecek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında resen başlattığı soruşturma sürüyor.

Ahmet Gökçek ifade verecek

4 Eylül Cuma günü "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek çiftinin "şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te başsavcılıkta hazır edileceğini" açıklamıştı.
29 Ağustos'ta başlatılan soruşturmanın ardından geçen hafta iddiaları haberleştiren gazeteci Murat Ağırel tanık, Melih Gökçek ise şüpheli olarak yaklaşık 2 saat ifade vermişti.
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'İlk defa soruşturma geçirmiyorum'

Melih Gökçek, ifade işlemleri sonrası adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapmıştı.
Savcılığın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli açıklamaları yapacağını belirten Gökçek, "İnşallah Allah kısmet ederse bu savcılığın yaptığı araştırma, soruşturma bitecek. Ondan sonra neticeyi alacağız. Ondan sonra merak etmeyin, hepinizle televizyonlarda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek biliyorsunuz öyle konuşmayan adam değildir, çekinen adam da değildir." ifadelerini kullandı.
Hayatında ilk kez ifade vermediğini ve daha önce de çeşitli soruşturmalar geçirdiğini dile getiren Gökçek, 1994'te ilk kez seçilmesini takip eden yıllarda 600 civarında soruşturma ve inceleme geçirdiğini ifade ederek, bu incelemelerin tamamından takipsizlik kararı aldığını söyledi.

'Şahsım adına endişem yok'

Gökçek, "Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle şahsım adına herhangi bir endişem yok. Ben doğruları söyleyen bir insanım. Allah nasip eder karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in hayatta televizyonlarda tartışmaktan çekindiği vaki midir? Hiç duydunuz mu, gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.
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