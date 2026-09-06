Melih Gökçek’ten 'sakız' açıklaması: 'Şeker hastalığım nedeniyle kullandım'
11:59 06.09.2026 (güncellendi: 12:36 06.09.2026)
© Didem MenteMelih Gökçek
© Didem Mente
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Ankara Adliyesi’ne ifade vermek üzere giden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ağzında görülen şeyin sakız değil, şeker hastalığı nedeniyle kullandığı çiğneme tableti olduğunu söyledi. Gökçek, “Çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti. Tableti girişteki çöp kutusuna attım” dedi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne giderken ağzında görülen çiğneme tabletiyle ilgili açıklama yaptı.
Sakız değil şeker tableti
Gökçek, kullandığı ürünün şeker hastalığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla kullandığı çiğneme tableti olduğunu söyledi.
Gökçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Adliyenin önünde gazetecilerin arasından geçerken ağız kurumasını önlemek için kullandığım çiğneme tabletini, şeker hastalığım nedeniyle kullandığımı oğlum Osman Gökçek kamuoyu ile paylaştı. Ancak muhalefet medyası ısrarlı bir şekilde bunun bir meydan okuma olduğunu kamuoyuna işlemeye devam ediyor. Ben adalete olan saygımı bu olayda kaç kez söyledim. Adalete meydan okumak kimsenin haddi değildir.”
ADLIYENIN ÖNÜNDE— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) September 5, 2026
GAZETECILERIN ARASINDAN
GEÇERKEN AĞIZ KURUMASINI ÖNLEMEK IÇIN KULLANDIĞIM
ÇIĞNEME TABLETINI, ŞEKER HASTALIĞIM NEDENIYLE KULLANDIĞIMI OĞLUM OSMAN GÖKÇEK KAMUOYU ILE AŞAĞIDAKI TWEET‘LE PAYLAŞTI.
ANCAK MUHALEFET MEDYASI ISRARLI BIR ŞEKILDE BUNUN BİR MEYDAN OKUMA… https://t.co/e7DRV6LcbC
'Girmeden attım'
Gökçek, çiğneme tabletini adliye binasına girmeden önce bıraktığını belirterek, “Çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti. Tableti girişteki çöp kutusuna attım. Girişte polisler dahil herkes buna şahittir” dedi.
Osman Gökçek de açıklama yapmıştı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de daha önce yaptığı açıklamada babasının şeker hastası olduğunu belirterek, “Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur” ifadelerini kullanmıştı.