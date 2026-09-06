https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/melih-gokcekten-sakiz-aciklamasi-seker-hastaligim-nedeniyle-kullandim-1108534066.html

Melih Gökçek’ten 'sakız' açıklaması: 'Şeker hastalığım nedeniyle kullandım'

Melih Gökçek’ten 'sakız' açıklaması: 'Şeker hastalığım nedeniyle kullandım'

Sputnik Türkiye

Ankara Adliyesi’ne ifade vermek üzere giden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ağzında görülen şeyin sakız değil, şeker hastalığı nedeniyle... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T11:59+0300

2026-09-06T11:59+0300

2026-09-06T12:36+0300

türki̇ye

melih gökçek

sakız

şeker hastası

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne giderken ağzında görülen çiğneme tabletiyle ilgili açıklama yaptı.Sakız değil şeker tabletiGökçek, kullandığı ürünün şeker hastalığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla kullandığı çiğneme tableti olduğunu söyledi.Gökçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Girmeden attım'Gökçek, çiğneme tabletini adliye binasına girmeden önce bıraktığını belirterek, “Çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti. Tableti girişteki çöp kutusuna attım. Girişte polisler dahil herkes buna şahittir” dedi.Osman Gökçek de açıklama yapmıştıAK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de daha önce yaptığı açıklamada babasının şeker hastası olduğunu belirterek, “Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ahmet-hakan-en-dayanikli-siyasetciler-listesi-yapilsa-melih-gokcek-ilk-5e-kesin-girer-1108532079.html

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melih gökçek, sakız, şeker hastası