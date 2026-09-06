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Melih Gökçek’ten 'sakız' açıklaması: 'Şeker hastalığım nedeniyle kullandım'
Melih Gökçek’ten 'sakız' açıklaması: 'Şeker hastalığım nedeniyle kullandım'
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Ankara Adliyesi’ne ifade vermek üzere giden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ağzında görülen şeyin sakız değil, şeker hastalığı nedeniyle... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T11:59+0300
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melih gökçek
sakız
şeker hastası
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne giderken ağzında görülen çiğneme tabletiyle ilgili açıklama yaptı.Sakız değil şeker tabletiGökçek, kullandığı ürünün şeker hastalığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla kullandığı çiğneme tableti olduğunu söyledi.Gökçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Girmeden attım'Gökçek, çiğneme tabletini adliye binasına girmeden önce bıraktığını belirterek, “Çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti. Tableti girişteki çöp kutusuna attım. Girişte polisler dahil herkes buna şahittir” dedi.Osman Gökçek de açıklama yapmıştıAK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de daha önce yaptığı açıklamada babasının şeker hastası olduğunu belirterek, “Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ahmet-hakan-en-dayanikli-siyasetciler-listesi-yapilsa-melih-gokcek-ilk-5e-kesin-girer-1108532079.html
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melih gökçek, sakız, şeker hastası
melih gökçek, sakız, şeker hastası

Melih Gökçek’ten 'sakız' açıklaması: 'Şeker hastalığım nedeniyle kullandım'

11:59 06.09.2026 (güncellendi: 12:36 06.09.2026)
© Didem MenteMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© Didem Mente
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Ankara Adliyesi’ne ifade vermek üzere giden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ağzında görülen şeyin sakız değil, şeker hastalığı nedeniyle kullandığı çiğneme tableti olduğunu söyledi. Gökçek, “Çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti. Tableti girişteki çöp kutusuna attım” dedi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi’ne giderken ağzında görülen çiğneme tabletiyle ilgili açıklama yaptı.

Sakız değil şeker tableti

Gökçek, kullandığı ürünün şeker hastalığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla kullandığı çiğneme tableti olduğunu söyledi.
Gökçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Adliyenin önünde gazetecilerin arasından geçerken ağız kurumasını önlemek için kullandığım çiğneme tabletini, şeker hastalığım nedeniyle kullandığımı oğlum Osman Gökçek kamuoyu ile paylaştı. Ancak muhalefet medyası ısrarlı bir şekilde bunun bir meydan okuma olduğunu kamuoyuna işlemeye devam ediyor. Ben adalete olan saygımı bu olayda kaç kez söyledim. Adalete meydan okumak kimsenin haddi değildir.”

'Girmeden attım'

Gökçek, çiğneme tabletini adliye binasına girmeden önce bıraktığını belirterek, “Çiğneme tableti olayı adliyeye adım attığımda bitti. Tableti girişteki çöp kutusuna attım. Girişte polisler dahil herkes buna şahittir” dedi.

Osman Gökçek de açıklama yapmıştı

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de daha önce yaptığı açıklamada babasının şeker hastası olduğunu belirterek, “Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur” ifadelerini kullanmıştı.
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
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