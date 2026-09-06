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Ahmet Hakan: 'En dayanıklı siyasetçiler' listesi yapılsa Melih Gökçek ilk 5'e kesin girer
Ahmet Hakan: 'En dayanıklı siyasetçiler' listesi yapılsa Melih Gökçek ilk 5'e kesin girer
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Ahmet Hakan, Melih Gökçek'in cuma günü ifade verdikten sonraki durumunu değerlendirdi ve "'En dayanıklı siyasetçiler' listesi yapılsa Melih Gökçek ilk 5'e... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
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melih gökçek
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Adliyesinde "şüpheli" sıfatıyla 4 Eylül cuma günü ifade verdi.Ahmet Hakan konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta resen soruşturma başlatmış ve Gökçek ifadeye çağrılmıştı.Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Pazartesi günü ifade vermeleri bekleniyor.
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ahmet hakan, melih gökçek, siyaset
ahmet hakan, melih gökçek, siyaset

Ahmet Hakan: 'En dayanıklı siyasetçiler' listesi yapılsa Melih Gökçek ilk 5'e kesin girer

10:27 06.09.2026
© Didem MenteMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© Didem Mente
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Ahmet Hakan, Melih Gökçek'in cuma günü ifade verdikten sonraki durumunu değerlendirdi ve "'En dayanıklı siyasetçiler' listesi yapılsa Melih Gökçek ilk 5'e kesin girer" dedi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Adliyesinde "şüpheli" sıfatıyla 4 Eylül cuma günü ifade verdi.
Ahmet Hakan konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.
"Sürekli polemiklerin, kavgaların, tartışmaların göbeğinde. - Ortalığı karıştırmayı pek seviyor ve bununla var oluyor. -Çok düşman, çok karşıt, çok sevmeyen biriktirdiği net. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından medyaya yaptığı açıklamayı izledim. 35 yıl öncenin enerjisinde gram eksilme yok. Azıcık olsun “Yeter, yoruldum artık” duygusuna kapılmaz mı insan? Ben olsam kapılırım ama Melih Gökçek asla. “En dayanıklı siyasetçiler” listesi yapılsa... İlk 5’e kesin girer."
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
TÜRKİYE
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifadeye çağrıldı
4 Eylül, 18:57

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta resen soruşturma başlatmış ve Gökçek ifadeye çağrılmıştı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Pazartesi günü ifade vermeleri bekleniyor.
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