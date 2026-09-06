Ahmet Hakan: 'En dayanıklı siyasetçiler' listesi yapılsa Melih Gökçek ilk 5'e kesin girer

"Sürekli polemiklerin, kavgaların, tartışmaların göbeğinde. - Ortalığı karıştırmayı pek seviyor ve bununla var oluyor. -Çok düşman, çok karşıt, çok sevmeyen biriktirdiği net. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından medyaya yaptığı açıklamayı izledim. 35 yıl öncenin enerjisinde gram eksilme yok. Azıcık olsun “Yeter, yoruldum artık” duygusuna kapılmaz mı insan? Ben olsam kapılırım ama Melih Gökçek asla. “En dayanıklı siyasetçiler” listesi yapılsa... İlk 5’e kesin girer."