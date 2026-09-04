https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/melih-gokcekin-oglu-ve-gelini-ifadeye-cagrildi-1108512405.html

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Pazartesi günü ifade... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T18:57+0300

2026-09-04T18:57+0300

2026-09-04T19:28+0300

türki̇ye

melih gökçek

ankara

türkiye

ifade

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ifade verdi. Soruşturma kapsamında Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı ve ikilinin pazartesi günü adliyeye gelmesinin beklendiği bildirildi.Melih Gökçek neden ifade verdi?Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para transferi yapıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi’ne geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/melih-gokcek-ifade-vermek-icin-adliyeye-geldi--1108506346.html

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melih gökçek, ankara, türkiye, ifade