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Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Pazartesi günü ifade... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T18:57+0300
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ifade
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ifade verdi. Soruşturma kapsamında Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı ve ikilinin pazartesi günü adliyeye gelmesinin beklendiği bildirildi.Melih Gökçek neden ifade verdi?Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para transferi yapıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi’ne geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/melih-gokcek-ifade-vermek-icin-adliyeye-geldi--1108506346.html
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melih gökçek, ankara, türkiye, ifade
melih gökçek, ankara, türkiye, ifade

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini ifadeye çağrıldı

18:57 04.09.2026 (güncellendi: 19:28 04.09.2026)
© Didem MenteMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Didem Mente
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Pazartesi günü ifade vermeleri bekleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ifade verdi.
Soruşturma kapsamında Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı ve ikilinin pazartesi günü adliyeye gelmesinin beklendiği bildirildi.

Melih Gökçek neden ifade verdi?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para transferi yapıldığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi’ne geldi.
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
TÜRKİYE
Melih Gökçek'ten ifade sonrası ilk açıklama: Sakız çiğnemesi gündem oldu, oğlu ve gelini de ifadeye çağrıldı
16:03
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