https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/erkek-sineklerin-disilere-gore-daha-fazla-agresif-dovus-davranislari-gosterdigi-anlasildi-1108489459.html

Erkek sineklerin, dişilere göre daha fazla agresif dövüş davranışları gösterdiği anlaşıldı

Erkek sineklerin, dişilere göre daha fazla agresif dövüş davranışları gösterdiği anlaşıldı

Sputnik Türkiye

Cambridge Üniversitesi bilim insanları, erkek meyve sineği beynindeki 124 milyon sinirsel bağlantıyı haritalandırarak genlerin beyni ve davranış kalıplarını... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T08:43+0300

2026-09-04T08:43+0300

2026-09-04T08:43+0300

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Biyoloji ve sinirbilim dünyasında canlıların zihinsel işleyişini aydınlatan tarihi bir eşik aşıldı. İngiltere merkezli Cambridge Üniversitesi ve Tıbbi Araştırma Konseyi Moleküler Biyoloji Laboratuvarı bünyesinde yürütülen çalışmada araştırmacılar, erkek meyve sineğinin beyninde bulunan 124 milyon sinir hücresi bağlantısının tamamını haritalandırmayı başardı.İki yıl önce tamamlanan dişi beyin haritasıyla kıyaslanan bu çalışma, genlerin beynin fiziksel kablolamasını nasıl inşa ettiğini ve davranışları nasıl yönlendirdiğini ilk kez somut biçimde ortaya çıkardı. Bilim insanları bu gelişmeyi, evrenin derinliklerini gösteren dev bir teleskobun icadına benzetiyor.Yüzde 5'lik gizem: Küçük devreler, büyük farklarElde edilen veriler, erkek ve dişi meyve sineklerinin beyin hücrelerinin yüzde 95 oranında ortak olduğunu gösterdi. Ancak araştırmanın asıl çarpıcı yanı, geriye kalan yüzde 5'lik devre farkında saklı.Yalnızca iki temel genin yönettiği bu mikro düzeydeki ayrım; erkek sineğin dişiyi takip etmesini sağlayan özel görme devrelerini, agresif kavga reflekslerini ve kanat titreşimleriyle üretilen çiftleşme melodisini doğrudan kontrol ediyor. Bilim insanları, genetik komutların beyinde tam olarak hangi fiziksel nöron bağlantılarına karşılık geldiğini ilk kez gözlemleme şansı yakaladı.Otizm ve şizofreni tedavisinde yeni ufukAraştırma doğrudan kadın ve erkek arasındaki davranışsal ayrımları modellemeyi amaçlamıyor; insan beyninin çok daha girift katmanlara sahip olduğu vurgulanıyor. Buna karşın keşfin asıl değeri, genetik varyantların beyin devrelerini ve buna bağlı davranışları nasıl bozup yeniden kurduğunu açıklamasında yatıyor.Uzmanlar, çözülen bu temel mekanizmanın insanlarda genetik kökenleri bulunan otizm spektrum bozukluğu ve şizofreni gibi nörogelişimsel ile psikiyatrik tabloların nedenlerini anlamada devrim yaratacağını değerlendiriyor.Toplu i̇ğne başındaki süper bilgisayar: Yapay zekaya i̇lhamYalnızca bir toplu iğne başı büyüklüğünde olan bu biyolojik mekanizma, günümüzün en gelişmiş süper bilgisayarlarından katbekat yüksek bir enerji verimliliği ve problem çözme kabiliyeti sergiliyor. Sinek beyninin sinirsel bağlantı şemasının bütünüyle deşifre edilmesi; biyolojiden ilham alan, minimum enerjiyle maksimum işlem gücü sunan yeni nesil yapay zeka modelleri ve işlemci mimarileri için benzersiz bir şablon sunuyor.

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