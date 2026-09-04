https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/erkek-sineklerin-disilere-gore-daha-fazla-agresif-dovus-davranislari-gosterdigi-anlasildi-1108489459.html
Erkek sineklerin, dişilere göre daha fazla agresif dövüş davranışları gösterdiği anlaşıldı
Erkek sineklerin, dişilere göre daha fazla agresif dövüş davranışları gösterdiği anlaşıldı
Sputnik Türkiye
Cambridge Üniversitesi bilim insanları, erkek meyve sineği beynindeki 124 milyon sinirsel bağlantıyı haritalandırarak genlerin beyni ve davranış kalıplarını... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T08:43+0300
2026-09-04T08:43+0300
2026-09-04T08:43+0300
yaşam
cambridge üniversitesi
cambridge
sinek
bilim
bilim haberleri
bilim insanları
bilim insanı
yılsonu2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107490429_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_aec3f0132a6de0a3d379e26b10a9a7eb.png
Biyoloji ve sinirbilim dünyasında canlıların zihinsel işleyişini aydınlatan tarihi bir eşik aşıldı. İngiltere merkezli Cambridge Üniversitesi ve Tıbbi Araştırma Konseyi Moleküler Biyoloji Laboratuvarı bünyesinde yürütülen çalışmada araştırmacılar, erkek meyve sineğinin beyninde bulunan 124 milyon sinir hücresi bağlantısının tamamını haritalandırmayı başardı.İki yıl önce tamamlanan dişi beyin haritasıyla kıyaslanan bu çalışma, genlerin beynin fiziksel kablolamasını nasıl inşa ettiğini ve davranışları nasıl yönlendirdiğini ilk kez somut biçimde ortaya çıkardı. Bilim insanları bu gelişmeyi, evrenin derinliklerini gösteren dev bir teleskobun icadına benzetiyor.Yüzde 5'lik gizem: Küçük devreler, büyük farklarElde edilen veriler, erkek ve dişi meyve sineklerinin beyin hücrelerinin yüzde 95 oranında ortak olduğunu gösterdi. Ancak araştırmanın asıl çarpıcı yanı, geriye kalan yüzde 5'lik devre farkında saklı.Yalnızca iki temel genin yönettiği bu mikro düzeydeki ayrım; erkek sineğin dişiyi takip etmesini sağlayan özel görme devrelerini, agresif kavga reflekslerini ve kanat titreşimleriyle üretilen çiftleşme melodisini doğrudan kontrol ediyor. Bilim insanları, genetik komutların beyinde tam olarak hangi fiziksel nöron bağlantılarına karşılık geldiğini ilk kez gözlemleme şansı yakaladı.Otizm ve şizofreni tedavisinde yeni ufukAraştırma doğrudan kadın ve erkek arasındaki davranışsal ayrımları modellemeyi amaçlamıyor; insan beyninin çok daha girift katmanlara sahip olduğu vurgulanıyor. Buna karşın keşfin asıl değeri, genetik varyantların beyin devrelerini ve buna bağlı davranışları nasıl bozup yeniden kurduğunu açıklamasında yatıyor.Uzmanlar, çözülen bu temel mekanizmanın insanlarda genetik kökenleri bulunan otizm spektrum bozukluğu ve şizofreni gibi nörogelişimsel ile psikiyatrik tabloların nedenlerini anlamada devrim yaratacağını değerlendiriyor.Toplu i̇ğne başındaki süper bilgisayar: Yapay zekaya i̇lhamYalnızca bir toplu iğne başı büyüklüğünde olan bu biyolojik mekanizma, günümüzün en gelişmiş süper bilgisayarlarından katbekat yüksek bir enerji verimliliği ve problem çözme kabiliyeti sergiliyor. Sinek beyninin sinirsel bağlantı şemasının bütünüyle deşifre edilmesi; biyolojiden ilham alan, minimum enerjiyle maksimum işlem gücü sunan yeni nesil yapay zeka modelleri ve işlemci mimarileri için benzersiz bir şablon sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/robert-de-niro-31-yil-sonra-itiraf-etti-istanbulda-gece-kulubu-baskinlarina-katildim-1108488417.html
cambridge
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/17/1107490429_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_967ce5509ce1fccfb3045a131158d2af.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cambridge üniversitesi, cambridge, sinek, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, yılsonu2026
cambridge üniversitesi, cambridge, sinek, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim insanı, yılsonu2026
Erkek sineklerin, dişilere göre daha fazla agresif dövüş davranışları gösterdiği anlaşıldı
Cambridge Üniversitesi bilim insanları, erkek meyve sineği beynindeki 124 milyon sinirsel bağlantıyı haritalandırarak genlerin beyni ve davranış kalıplarını nasıl şekillendirdiğini ilk kez kanıtladı. Keşif; otizm, şizofreni ve yapay zeka araştırmalarında yeni bir kapı aralıyor.
Biyoloji ve sinirbilim dünyasında canlıların zihinsel işleyişini aydınlatan tarihi bir eşik aşıldı. İngiltere merkezli Cambridge Üniversitesi ve Tıbbi Araştırma Konseyi Moleküler Biyoloji Laboratuvarı bünyesinde yürütülen çalışmada araştırmacılar, erkek meyve sineğinin beyninde bulunan 124 milyon sinir hücresi bağlantısının tamamını haritalandırmayı başardı.
İki yıl önce tamamlanan dişi beyin haritasıyla kıyaslanan bu çalışma, genlerin beynin fiziksel kablolamasını nasıl inşa ettiğini ve davranışları nasıl yönlendirdiğini ilk kez somut biçimde ortaya çıkardı. Bilim insanları bu gelişmeyi, evrenin derinliklerini gösteren dev bir teleskobun icadına benzetiyor.
Yüzde 5'lik gizem: Küçük devreler, büyük farklar
Elde edilen veriler, erkek ve dişi meyve sineklerinin beyin hücrelerinin yüzde 95 oranında ortak olduğunu gösterdi. Ancak araştırmanın asıl çarpıcı yanı, geriye kalan yüzde 5'lik devre farkında saklı.
Yalnızca iki temel genin yönettiği bu mikro düzeydeki ayrım; erkek sineğin dişiyi takip etmesini sağlayan özel görme devrelerini, agresif kavga reflekslerini ve kanat titreşimleriyle üretilen çiftleşme melodisini doğrudan kontrol ediyor. Bilim insanları, genetik komutların beyinde tam olarak hangi fiziksel nöron bağlantılarına karşılık geldiğini ilk kez gözlemleme şansı yakaladı.
Otizm ve şizofreni tedavisinde yeni ufuk
Araştırma doğrudan kadın ve erkek arasındaki davranışsal ayrımları modellemeyi amaçlamıyor; insan beyninin çok daha girift katmanlara sahip olduğu vurgulanıyor. Buna karşın keşfin asıl değeri, genetik varyantların beyin devrelerini ve buna bağlı davranışları nasıl bozup yeniden kurduğunu açıklamasında yatıyor.
Uzmanlar, çözülen bu temel mekanizmanın insanlarda genetik kökenleri bulunan otizm spektrum bozukluğu ve şizofreni gibi nörogelişimsel ile psikiyatrik tabloların nedenlerini anlamada devrim yaratacağını değerlendiriyor.
Toplu i̇ğne başındaki süper bilgisayar: Yapay zekaya i̇lham
Yalnızca bir toplu iğne başı büyüklüğünde olan bu biyolojik mekanizma, günümüzün en gelişmiş süper bilgisayarlarından katbekat yüksek bir enerji verimliliği ve problem çözme kabiliyeti sergiliyor. Sinek beyninin sinirsel bağlantı şemasının bütünüyle deşifre edilmesi; biyolojiden ilham alan, minimum enerjiyle maksimum işlem gücü sunan yeni nesil yapay zeka modelleri ve işlemci mimarileri için benzersiz bir şablon sunuyor.