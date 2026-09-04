https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/robert-de-niro-31-yil-sonra-itiraf-etti-istanbulda-gece-kulubu-baskinlarina-katildim-1108488417.html
Robert De Niro 31 yıl sonra itiraf etti: İstanbul'da gece kulübü baskınlarına katıldım
Robert De Niro 31 yıl sonra itiraf etti: İstanbul'da gece kulübü baskınlarına katıldım
Sputnik Türkiye
Hollywood efsanesi Robert De Niro, 1995 yılındaki İstanbul ziyaretinde polis ekipleriyle gece kulübü baskınlarına katıldığına yönelik yıllardır fısıldanan... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T07:17+0300
2026-09-04T07:17+0300
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Sinema tarihinin unutulmaz aktörlerinden Robert De Niro, 1995 yılında gerçekleştirdiği İstanbul seyahatine dair çeyrek asrı aşkın süredir kulaktan kulağa yayılan gizemli geceyi nihayet aydınlattı. Ünlü aktör, rol arkadaşı Adam Scott ile birlikte Filme Gitmeden Önce platformundan Cem Başak'ın sorularını yanıtlarken, Türk polis ekipleriyle sabaha karşı yapılan gece kulübü denetimlerine katıldığını resmen açıkladı. Yıllardır bir şehir efsanesi olarak görülen gizemli operasyon gecesi, bizzat De Niro’nun ağzından kesinlik kazandı."Sadece i̇zliyordum": 31 yıllık gizem aydınlandıRöportaj sırasında Cem Başak’ın 1995’teki İstanbul ziyareti sırasında polis yeleği giyerek asayiş ekipleriyle kulüplere girdiği ve kimlik kontrolü yaptığı yönündeki haberleri hatırlatması üzerine De Niro net bir dille yanıt verdi:Röportajda yer alan oyuncu Adam Scott ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, bir kulüp kuyruğunda beklerken kimlik soran kişinin Robert De Niro olması ihtimaline esprili bir yorumla dikkat çekti.Film projesi i̇çin Türk polisiyle sahaya i̇ndiDe Niro, o dönem üzerinde çalıştığı bir senaryo projesi için araştırma yaptığını belirterek, yanında senaryo yazarının da bulunduğunu aktardı: Emniyet koridorlarından gece kulüplerineSöz konusu olayın perde arkası ilk kez gazeteci Burak Ersemiz tarafından 2017 yılında kaleme alınan bir arşiv haberiyle gündeme gelmişti. Ersemiz, olayın 1995’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine taşındığı döneme rastladığını yazmıştı.ABD’deki görevi sırasında aktörle dostluk kuran dönemin İnterpol Şube Müdürü Mehmet Başar'ın makamında De Niro ile karşılaştığını aktaran Ersemiz, ziyaretin Türk polisinin operasyonel reflekslerini yerinde incelemek amacıyla yapıldığını ve emniyet müdürünün ricası sebebiyle haberi o gece yayımlamadığını belirtmişti. Yıllar sonra gelen bu itiraf, Türk sinema ve asayiş arşivindeki en sıra dışı anlardan birini doğrulamış oldu.
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robert de niro, burak ersemiz, i̇stanbul, hollywood
robert de niro, burak ersemiz, i̇stanbul, hollywood
Robert De Niro 31 yıl sonra itiraf etti: İstanbul'da gece kulübü baskınlarına katıldım
07:17 04.09.2026 (güncellendi: 07:18 04.09.2026)
Hollywood efsanesi Robert De Niro, 1995 yılındaki İstanbul ziyaretinde polis ekipleriyle gece kulübü baskınlarına katıldığına yönelik yıllardır fısıldanan şehir efsanesini tam 31 yıl sonra ilk kez bizzat doğruladı.
Sinema tarihinin unutulmaz aktörlerinden Robert De Niro, 1995 yılında gerçekleştirdiği İstanbul seyahatine dair çeyrek asrı aşkın süredir kulaktan kulağa yayılan gizemli geceyi nihayet aydınlattı. Ünlü aktör, rol arkadaşı Adam Scott ile birlikte Filme Gitmeden Önce platformundan Cem Başak'ın sorularını yanıtlarken, Türk polis ekipleriyle sabaha karşı yapılan gece kulübü denetimlerine katıldığını resmen açıkladı. Yıllardır bir şehir efsanesi olarak görülen gizemli operasyon gecesi, bizzat De Niro’nun ağzından kesinlik kazandı.
"Sadece i̇zliyordum": 31 yıllık gizem aydınlandı
Röportaj sırasında Cem Başak’ın 1995’teki İstanbul ziyareti sırasında polis yeleği giyerek asayiş ekipleriyle kulüplere girdiği ve kimlik kontrolü yaptığı yönündeki haberleri hatırlatması üzerine De Niro net bir dille yanıt verdi:
“Onlarla dışarı çıktım ama kimlik kontrolü yapmadım. Yani hiçbir şey yapmadım. İzliyordum, gözlem yapıyordum. O kadarı… O haber doğru.”
Röportajda yer alan oyuncu Adam Scott ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, bir kulüp kuyruğunda beklerken kimlik soran kişinin Robert De Niro
olması ihtimaline esprili bir yorumla dikkat çekti.
Film projesi i̇çin Türk polisiyle sahaya i̇ndi
De Niro, o dönem üzerinde çalıştığı bir senaryo projesi için araştırma yaptığını belirterek, yanında senaryo yazarının da bulunduğunu aktardı:
“Çalışıyordum… Sadece araştırma yapıyordum, çok uzun zaman önceydi. O dönem bu iş üzerinde birlikte çalıştığım yazarla birlikteydim. Orada tanıdığım insanlar bunu biliyordu. Polisler, asayiş ekipleri gibi, bazı kulüplere baskın düzenliyorlardı. Ben de onlarla gittim, birlikte gittik.”
Emniyet koridorlarından gece kulüplerine
Söz
konusu olayın perde arkası ilk kez gazeteci Burak Ersemiz
tarafından 2017 yılında kaleme alınan bir arşiv haberiyle gündeme gelmişti. Ersemiz, olayın 1995’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü
’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine taşındığı döneme rastladığını yazmıştı.
ABD’deki görevi sırasında aktörle dostluk kuran dönemin İnterpol Şube Müdürü Mehmet Başar'ın makamında De Niro ile karşılaştığını aktaran Ersemiz, ziyaretin Türk polisinin operasyonel reflekslerini yerinde incelemek amacıyla yapıldığını ve emniyet müdürünün ricası sebebiyle haberi o gece yayımlamadığını belirtmişti. Yıllar sonra gelen bu itiraf, Türk sinema ve asayiş arşivindeki en sıra dışı anlardan birini doğrulamış oldu.