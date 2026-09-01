https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/okul-saldirisi-davasi-basliyor-isa-aras-mersinlinin-anne-ve-babasi-hakim-karsisina-cikiyor-1108392341.html

Okul saldırısı davası başlıyor: Saldırgan Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıkıyor

Okul saldırısı davası başlıyor: Saldırgan Mersinli'nin anne ve babası hakim karşısına çıkıyor

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiğini okul saldırısıyla ilgili dava süreci başlıyor. Saldırganın anne ve babası cuma günü hakim... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T09:46+0300

2026-09-01T09:46+0300

2026-09-01T09:46+0300

türki̇ye

uğur mersinli

i̇sa aras mersinli

kahramanmaraş

cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/18/1108200887_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_de4163cff2d64fb331ca9840dab808e1.jpg

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenledi.Ne ceza isteniyor?Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Uğur Mersinli “Olası kastla öldürme” suçundan 10 kez müebbet, “Olası kastla yaralama'” suçundan da 30 yıla kadar, Peyman Pınar Mersinli ise “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.Saldırganın anne ve babası cuma günü hakim karşısına çıkacak.İddianamede neler var?İddianamede savcılık, polis başmüfettişi olan Uğur Mersinli'nin, çocuğunun psikolojik durumunu, kendisine zarar verme davranışlarını ve silahlara yönelik ilgisini bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığını öne sürdü.Baba poligona götürmüştüBabanın, saldırganı poligona götürerek silah kullanmasına izin verdiği, çok sayıda silahı kolay ulaşılabilir biçimde evde tuttuğu ve dijital faaliyetlerini yeterince denetlemediği ileri sürüldü.Mersinli’nin saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğu savunuldu.Anneye yönelik suçlamalar ne? Anne Peyman Pınar Mersinli’nin ise çocuğunun psikolojik sorunlarına ilişkin uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmadığı, tehlikeyi öngörmesine karşın gerekli dikkat ve özeni göstermediği iddia edildi.Her iki şüpheli de ifadelerinde suçlamaları kabul etmemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260504/silah-sahipligi-eylem-plani-hayata-geciyor-psikolojik-testler-artirilacak-evde-guvenli-kasa-zorunlu-1105476895.html

türki̇ye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uğur mersinli, i̇sa aras mersinli, kahramanmaraş, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye