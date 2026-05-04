Silah sahipliği eylem planı hayata geçiyor: Psikolojik testler artırılacak, evde güvenli kasa zorunlu olacak

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıların ardından bireysel silahlanmaya yönelik 'silah sahipliği eylem planı'nın hayata geçirilmesine yönelik... 04.05.2026, Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, silah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik çalışma başlattı. Ortak hazırlanacak eylem planında silah denetimlerinin sıkılaştırılması, psikolojik testlerin artırılması ve evlerde silahlar için güvenli kasa zorunluluğunun getirilmesi gündemde. Denetimler artırılacakHabertürk'ün haberine göre çalışma sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlanacak.Eylem planıyla silah sahiplerine yönelik denetimler artırılacak. Kontrol mekanizmaları yeniden ele alınacak. Silah sahiplerine evde güvenli kasa zorunluluğu getirilmesi, denetimlerin yılda bire indirilmesi ve psikolojik testlerin artırılması da gündemde. Yapılacak çalışma sonucunda gerekli görülürse kanun teklifi hazırlanacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı'nda “Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız" mesajını vermişti.

