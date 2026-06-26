https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bakan-tekin-acikladi-okullardaki-butun-kameralar-polisin-takip-sistemine-dahil-olacak-1106790910.html

Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki bütün kameralar polisin takip sistemine dahil olacak

Bakan Tekin açıkladı: Okullardaki bütün kameralar polisin takip sistemine dahil olacak

Sputnik Türkiye

Okullardaki güvenlik önlemleri artırılıyor. Yeni eğitim dönemiyle birlikte okullardaki bütün kameralar polisin takip sistemine dahil edilecek. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T11:52+0300

2026-06-26T11:52+0300

2026-06-26T11:52+0300

türki̇ye

okul saldırısı

kahramanmaraş

kent güvenlik yönetim sistemi

i̇çişleri bakanlığı

güvenlik

güvenlik kamerası

polis

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Türkiye'de gerçekleşen okul saldırıları sonrasında güvenlik tedbirleri artırılıyor. Önümüzdeki eğitim dönemiyle birlikte okullardaki güvenlik kameraları, KGYS olarak bilinen, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlanacak. Bu sistem üzerinden polis okullardaki güvenlikle ilgili gelişmeleri izlemeye başlayacak.Okullarımızdaki kamera sistemini KGYS sistemine entegre ediyoruzMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında bu konudaki çalışmaları anlattı. NTV'nin haberine göre, Bakan Tekin alınacak önlemleri tek tek anlattı: “İstanbul, Kahramanmaraş ve Siverek’teki okullarımızda yaşanan olaylarla ilgili süreci gerçekleştirenler en ağır cezayı alacak. İçişleri Bakanlığı ile birlikte güvenlik tedbirleriyle ilgili komisyon toplantıları yapılıyor. Güvenlik açısından risk taşıyan okullarda doğrudan silahlı polis memurunun bulunması, bazı okullarda belirli aralıklarla polis araçlarının devriye gezmesi gibi tedbirlerimiz vardı. Bu yıl yeniden o toplantıları yaptık. Önümüzdeki yıl itibarıyla bu tedbirleri daha da sıkılaştıracak adımlar attık.”Okullarımızdaki kamera sistemini KGYS sistemine entegre ediyoruz. Emniyet birimleri kameralar üzerinden izleyebilecek durumlara gelecekler. Bizim okullarımızın bir kısmı duvarları yüksek, bir kısmı değil. Her okulun şahsına münhasır güvenlik sistemi olacak. Emniyet ile birlikte yürüttüğümüz oyun sitelerindeki davranışları rehberlik desteği mekanizması oluşturulacak.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/okul-saldirilarinin-ardindan-meb-ve-icisleri-bakanligindan-ortak-eylem-plani-hazirlanacak-1105056859.html

türki̇ye

kahramanmaraş

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okul saldırısı, kahramanmaraş, kent güvenlik yönetim sistemi, i̇çişleri bakanlığı, güvenlik, güvenlik kamerası, polis