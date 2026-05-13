Okul saldırılarıyla ilgili tehdit paylaşımları yapan 36 çocuk için karar verildi
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 36 çocuk için psikolojik ve sosyal destek... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye'yi yasa boğan Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından sosyal medyada çok sayıda çocuk tehdit içerikli mesajlar paylaşmıştı. Polisin yaptığı operasyonlar sonucunda haklarında soruşturma başlatılan 36 çocuk için karar verildi. Soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuklardan 27'sine danışmanlık tedbiri, 6'sına psikiyatrik sağlık tedbiri, 2'sine eğitim tedbiri, 1'ine de bakım desteği uygulanacak.Suça sürüklenen çocuklar için alt kurul kuruldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği'nden temsilcilerin katılımıyla okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan suça sürüklenen çocuklara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.Toplantıda, Başsavcılık koordinesinde, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında destekleyici ve koruyucu tedbirler alınmasına yönelik Valilik bünyesindeki İl Koordinasyon Kurulu'na bağlı alt kurul kurulmasına karar verildi.6'sına psikiyatrik sağlık tebdiri verilecekAlınan karar doğrultusunda, hakkında soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuklardan 27'sine danışmanlık tedbiri, 6'sına psikiyatrik sağlık tedbiri, 2'sine eğitim tedbiri, 1'ine de bakım desteği uygulanacak.Toplantıda ayrıca, suça sürüklenen çocuklara özellikle hukuk eğitimi verilerek nelerin suç olduğu, işlendiği takdirde karşılaşacakları sonuçların neler olabileceği gibi konularda bilgi sahibi olmalarına yönelik eğitim verilmesi planlandı. Böylece söz konusu çocukların daha iyi şartlara getirilmesi ve daha iyi bir kazanımla hayatlarına yön vermesinin sağlanması amaçlanıyor.Öte yandan, 4'ü tutuklu, 26'sı "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan toplam 56 suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
