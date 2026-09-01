https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/erken-evren-teorisi-yikildi-bilinmeyen-fizik-kuralini-james-webb-buldu-buyuk-patlama-hic-yasanmamis-1108390804.html

Erken evren teorisi yıkıldı, bilinmeyen fizik kuralını James Webb buldu: Büyük Patlama hiç yaşanmamış olabilir

Erken evren teorisi yıkıldı, bilinmeyen fizik kuralını James Webb buldu: Büyük Patlama hiç yaşanmamış olabilir

Sputnik Türkiye

James Webb Uzay Teleskobu, Büyük Patlama'dan yalnızca 800 milyon yıl sonra Samanyolu büyüklüğündeki dar bir alana sıkışarak çarpışan 5 galaksiyi görüntüledi... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T09:17+0300

2026-09-01T09:17+0300

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Evrenin şafağına dair bilinen tüm kozmolojik modeller sarsılıyor. Standart teoriler evrenin ilk dönemlerini milyarlarca yıl boyunca gaz çekerek yavaş ve yalnız büyüyen küçük gökadaların yer aldığı sakin bir mahalle olarak tanımlarken, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) bu tabloyu kökünden değiştiren esrarengiz bir kozmik enkaz keşfetti. Büyük Patlama'dan sadece 800 milyon yıl sonra, en az beş galaksinin birbirine çarparak devasa bir kaosa sürüklendiği tespit edildi.Texas A&M Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, JWST Gelişmiş Derin Galaksi Dışı Araştırması (JADES) kapsamında incelenen GOODS-South bölgesinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yapıya ulaştı. Dünya'dan yaklaşık 290 milyon ışık yılı uzaklıktaki meşhur Stephan Beşlisi (Hickson Kompakt Grubu 92) sistemine atıfta bulunan gökbilimciler, bu sıradışı keşfe "JWST'nin Beşlisi" adını verdi.Samanyolu Büyüklüğünde Alanda Kozmik İzdihamTüm sistem, yaklaşık 80.000 ışık yılı genişliğinde inanılmaz derecede dar bir uzay bölgesine sıkışmış durumda. ELG1'den ELG5'e kadar etiketlenen 5 galaksi, bu daracık alanı 17'den fazla galaksi büyüklüğündeki yıldız kümesiyle paylaşıyor. Tek tek üyeler arasındaki mesafeler on binlerce ışık yılı olsa da galaktik ölçekte adeta burun buruna bulunan sistemde, kütleçekimi şimdiden tüm galaksileri birbirine dolamış durumda.Sistem toplamda yaklaşık 10 milyar Güneş kütlesine denk gelen devasa bir yıldız kütlesine ev sahipliği yapıyor. Üstelik bu kozmik beşli yılda yaklaşık 250 Güneş kütlesi kadar yeni yıldız üretiyor; bu da o dönemde benzer kütleye sahip tipik galaksilerin yıldız üretme hızının tam 10 katına karşılık geliyor.Hubble Uzay Teleskobu bu galaksilerin bir kısmını yıllar önce görüntülemiş olsa da beş üyenin tamamının 6,7'lik aynı kırmızı kayma (redshift) değerinde bulunduğunu ve uzayda aynı anda etkileştiklerini yalnızca Webb'in kızılötesi hassasiyeti kanıtlayabildi. Texas A&M Üniversitesi'nden başyazar Dr. Weida Hu, evrenin bu kadar erken bir evresinde böylesine kalabalık bir birleşmenin asla beklenmediğini vurguluyor.Olmaması gereken yerde parlayan oksijen halesiSistemin en gizemli kanıtı galaksilerin sınırlarının tamamen dışında yer alıyor. Webb teleskobu, beş üyeden dördünü tamamen saran ve birbirine bağlayan devasa bir parlayan gaz halesi kaydetti. Yapılan spektral analizler, bu ışımanın iyonize oksijen ve hidrojen atomlarından kaynaklandığını gösterdi.Oksijen elementi yalnızca yıldızların çekirdeğinde oluşabildiğinden, galaksiler arası boşlukta bu yoğunlukta bulunması gökbilimcileri şaşkına çevirdi. Elde edilen veriler, süpernova rüzgarlarından ziyade galaksilerin çarpışırken yarattığı şiddetli gelgit kuvvetlerinin (kütleçekimsel etkileşim) zenginleşmiş gazı dış uzaya savurduğunu ortaya koydu. Bilim dünyası böylesi yaygın bir elementel zenginleşmenin Büyük Patlama'dan en az 1 milyar yıl sonra oluşabileceğini tahmin ederken, JWST'nin Beşlisi bu seviyeye 800 milyon yıl sonra ulaştığını kanıtladı.Stephan Beşlisi'nin 13 milyar yıllık yankısıGökbilimciler benzer bir kaotik manzarayı Dünya'ya çok daha yakın bir konumda yer alan Stephan Beşlisi üzerinde de gözlemliyor. Orada NGC 7318b galaksisi saatte 3,2 milyon kilometre hızla enkazın arasından geçerken dev şok dalgaları üretse de iki sistem arasındaki en kritik fark zaman boyutu olarak öne çıkıyor.Stephan Beşlisi'nden gelen ışık Dünya'ya 290 milyon yılda ulaşırken, JWST'nin Beşlisi'nden gelen ışık yaklaşık 13 milyar yıldır uzayda yol alıyor. Bu gözlem, evrenin henüz şimdiki yaşının yalnızca yüzde 6'sındayken bile son derece karmaşık, şiddetli ve olgun kimyasal süreçlerin işlediğini gözler önüne seriyor.Erken dönem "Ölü Galaksiler" bilmecesine çözümKeşif, Webb teleskobunun son dönemde karşılaştığı en büyük kozmolojik paradokslardan birine de doğrudan ışık tutuyor: Erken evrende yıldız oluşumunu aniden durdurmuş devasa "ölü galaksiler".Sakin ve tekil bir büyüme modeliyle bu kadar kısa sürede devasa bir kütle kazanıp ardından tüm gaz yakıtını tüketmek imkânsız kabul ediliyordu. Ancak araştırmacılar, çoklu galaksi çarpışmalarının gazı aşırı derecede sıkıştırarak kontrolsüz bir yıldız oluşum patlamasını tetiklediğini ve ardından kalan tüm yakıtı uzaya fırlatarak galaksiyi "söndürdüğünü" belirtiyor. Çalışmanın ortak yazarı Dr. Casey Papovich, elde edilen bulgular doğrultusunda galaksilerin oluşumuna dair teorilerin baştan yazılması gerektiğini ifade ediyor.

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