https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/bilim-insanlarindan-mercan-uyarisi-geri-donusu-olmayan-dusus-riski-1108363722.html
Bilim insanlarından mercan uyarısı: Geri dönüşü olmayan düşüş riski
Bilim insanlarından mercan uyarısı: Geri dönüşü olmayan düşüş riski
Sputnik Türkiye
Yeni bir rapora göre dünya genelindeki mercan resifleri normal seviyelerin çok altına geriledi. Bilim insanları, giderek sıklaşan mercan ağarmalarının... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T12:33+0300
2026-08-31T12:33+0300
2026-08-31T12:33+0300
yaşam
resif
mercan
küresel ısınma
deniz
okyanus
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Dünya okyanuslarındaki mercan resiflerinin hızla tekrarlanan ağarma olayları nedeniyle kendilerini yenilemekte zorlandığı bildirildi. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı'nın (GCRMN) yayımladığı yeni rapor, küresel mercan örtüsünün normal seviyelerin çok altında olduğunu ortaya koydu.Mercan ağarması, mercanların dokularında yaşayan ve onlara renk veren algleri kaybetmesiyle meydana geliyor. Rengini kaybeden mercan hemen ölmüyor ancak besinsizliğe ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Mercanların yeniden toparlanabilmesi için daha serin sularda yeterli zamana ihtiyacı bulunuyor.Raporun başyazarı ve Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü (AIMS) bilim insanı Manuel Gonzalez Rivero, ağarma olaylarının sıklığının yaklaşık iki katına çıktığını söyledi.Bilim insanına göre küresel mercan örtüsü 2010'a kadar yaklaşık 40 yıl boyunca nispeten değişmeden kaldı, ancak bu tarihten sonra hızlı bir düşüş başladı.2023'te başlayan son küresel mercan ağarması, şimdiye kadar kaydedilen en geniş çaplı olay oldu ve dünyadaki mercan resifi alanlarının yüzde 77'sini etkiledi.Rivero, küresel sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle bu yıl yeni bir büyük ağarma olayının yaşanmasının "çok muhtemel" olduğunu belirtti.Mercan resifleri okyanus tabanının yüzde 1'inden daha azını kaplamasına rağmen deniz yaşamının yüzde 25'inden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle resiflerdeki değişimler, okyanusların genel sağlığının önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.GCRMN'nin uyarısı, yıllık Pasifik Adaları Forumu öncesinde geldi. İklim değişikliği ve okyanus sağlığının da ele alındığı 18 üyeli forumun zirvesine bu yıl en az beş liderin katılmayacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/sehirde-rakun-istilasi-evlere-girip-elektrik-kablolarini-kemirdiler-tapinagi-mesken-tuttular-1108321904.html
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resif, mercan, küresel ısınma, deniz, okyanus
resif, mercan, küresel ısınma, deniz, okyanus
Bilim insanlarından mercan uyarısı: Geri dönüşü olmayan düşüş riski
Yeni bir rapora göre dünya genelindeki mercan resifleri normal seviyelerin çok altına geriledi. Bilim insanları, giderek sıklaşan mercan ağarmalarının resiflere toparlanmak için yeterli zaman bırakmadığını ve kaybın geri döndürülemez hale gelebileceğini belirtiyor.
Dünya okyanuslarındaki mercan resiflerinin hızla tekrarlanan ağarma olayları nedeniyle kendilerini yenilemekte zorlandığı bildirildi. Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı'nın (GCRMN) yayımladığı yeni rapor, küresel mercan örtüsünün normal seviyelerin çok altında olduğunu ortaya koydu.
Mercan ağarması, mercanların dokularında yaşayan ve onlara renk veren algleri kaybetmesiyle meydana geliyor. Rengini kaybeden mercan hemen ölmüyor ancak besinsizliğe ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Mercanların yeniden toparlanabilmesi için daha serin sularda yeterli zamana ihtiyacı bulunuyor.
Raporun başyazarı ve Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü (AIMS) bilim insanı Manuel Gonzalez Rivero, ağarma olaylarının sıklığının yaklaşık iki katına çıktığını söyledi.
Bilim insanına göre küresel mercan örtüsü 2010'a kadar yaklaşık 40 yıl boyunca nispeten değişmeden kaldı, ancak bu tarihten sonra hızlı bir düşüş başladı.
2023'te başlayan son küresel mercan ağarması, şimdiye kadar kaydedilen en geniş çaplı olay oldu ve dünyadaki mercan resifi alanlarının yüzde 77'sini etkiledi.
Rivero, küresel sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle bu yıl yeni bir büyük ağarma olayının yaşanmasının "çok muhtemel" olduğunu belirtti.
Mercan resifleri okyanus tabanının yüzde 1'inden daha azını kaplamasına rağmen deniz yaşamının yüzde 25'inden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle resiflerdeki değişimler, okyanusların genel sağlığının önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.
GCRMN'nin uyarısı, yıllık Pasifik Adaları Forumu öncesinde geldi. İklim değişikliği ve okyanus sağlığının da ele alındığı 18 üyeli forumun zirvesine bu yıl en az beş liderin katılmayacağı açıklandı.