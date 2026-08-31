https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/cem-yilmazin-rahatsizligi-sonrasi-gundeme-geldi-kulak-memesindeki-frank-isareti-ne-anlama-geliyor-1108370591.html

Cem Yılmaz’ın rahatsızlığı sonrası gündeme geldi: Kulak memesindeki 'Frank işareti' ne anlama geliyor?

Cem Yılmaz’ın rahatsızlığı sonrası gündeme geldi: Kulak memesindeki 'Frank işareti' ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

Komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz'ın rahatsızlığının... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T14:09+0300

2026-08-31T14:09+0300

2026-08-31T14:14+0300

sağlik

cem yılmaz

kalp krizi

akut kalp krizi

frank işareti

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Komedyen Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alınması, kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilen “Frank işareti”ni yeniden gündeme taşıdı. Kulak memesindeki belirgin çizgiyle tanımlanan Frank işareti nedir, gerçekten kalp hastalığı riskine işaret ediyor mu?Kulaktaki Frank işareti nedir? Kulak memesinden aşağı ve çapraz yönde uzanan belirgin kıvrım veya çizgiye Frank işareti deniyor. Tıbbi literatürde “diagonal earlobe crease” olarak adlandırılan bu görünüm, adını 1970'li yıllarda bu çizgi ile kalp-damar hastalıkları arasındaki olası ilişkiyi gündeme getiren doktor Sanders T. Frank'tan alıyor.'Dul bırakan damar' olarak biliniyorLAD, halk arasında zaman zaman "dul bırakan damar" şeklinde anılıyor. Bunun nedeni, damarın kalbin önemli bir bölümünü beslemesi ve ciddi bir tıkanıklığın hayati sonuçlar doğurabilmesi.Ancak bu ifade tıbbi bir tanı veya resmi damar adı değil. Kalp krizi şüphesinde belirleyici olan, belirtilerin hızlı şekilde değerlendirilmesi ve gerekli tıbbi müdahalenin geciktirilmemesi.Tüm Frank işaretleri kalp hastalığı değilKulak memesindeki bu çizgi özellikle ilerleyen yaşlarda daha belirgin hale gelebiliyor. Ancak her Frank işareti bulunan kişinin kalp hastası olduğu anlamına gelmiyor.Frank işareti ile koroner arter hastalığı arasında ilişki olabileceğini araştıran çalışmalar bulunuyor. Bazı araştırmalarda kulak memesindeki çapraz çizginin, kalp-damar hastalığı bulunan kişilerde daha sık görülebildiği öne sürülüyor.Bununla birlikte Frank işareti, kalp hastalığının kesin bir belirtisi veya tanı yöntemi olarak kabul edilmiyor. Tek başına bu çizgiye bakılarak kişinin kalp damarlarında sorun olduğu söylenemez.Dr. Pabuccu: Kalp hastası olduğu söylenemezKardiyoloji Uzmanı Dr. M. Türker Pabuccu'ya göre Frank işareti doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi anlamına gelmiyor. Başka bir ifadeyle kulak memesindeki bu çizgiye sahip olan herkesin kalp hastası olduğu söylenemez. Çizgi, yaşın ilerlemesiyle birlikte sağlıklı bireylerde de görülebiliyor. Bu nedenle yalnızca kulak memesindeki görüntüye bakarak kalp hastalığı teşhisi koymak mümkün değil.Neden oluşur?Frank işaretinin neden ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. Araştırmacılar, kulak memesindeki küçük damarların yapısı ile vücuttaki damar değişiklikleri arasında bağlantı olabileceğini düşünüyor.Bunun yanında yaşlanma, genetik özellikler ve cilt yapısı da kulak memesindeki çizgilerin oluşmasında rol oynayabiliyor.

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