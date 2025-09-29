https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/kardiyolog-keskin-birinci-derece-yakininiz-50-yasinda-kalp-krizi-gecirdiyse-40-yasinda-kalp-1099746156.html

Kardiyolog Keskin: Birinci derece yakınınız 50 yaşında kalp krizi geçirdiyse, 40 yaşında kalp kontrolüne başlamalısınız

Kalp sağlığı hem genç yaşta hem de ileri yaşta kritik öneme sahip. Peki kalbe nasıl iyi bakılır? Kalpta bir problem olduğu nasıl anlaşılır? Kalp sağlığını... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Bugün 29 Eylül Dünya Kalp Günü. 'Kalp sağlığı neden önemli, kalbe nasıl iyi bakılır, kalp krizi yaşı düşüyor mu?', kalbe dair en merak edilen sorular. Tüm ölüm sebepleri arasında birinci sırada yer alan kalp hastalıklarına dair neyi ne kadar doğru biliyoruz?Sputnik Türkiye'ye konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı, kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin kalbe dair temel kuralları anlattı.Kalbe nasıl iyi bakılır? 'Kalbe iyi bakmak' için temel kurallar neler?Doktor Keskin, kalp ve damar hastalıklarının hala dünya genelinde önlenebilir ölümlerin en sık nedeni olduğunu söyledi ve "Kalbimiz hayatımızın motorudur. Kalbe iyi bakmak sanıldığı kadar zor ve kompleks değildir. Doğru yaşam tarzı alışkanlıklarıyla kalbinizi koruyabilirsiniz" dedi:'Kalp hastalıkları sadece ileri yaşta görülür' inanışı doğru mu? Gençlerde kalp krizi riski arttı mı?Keskin, "Kalp hastalıklarının artık genç yaşta görülmesi bilinenin aksine yeni değildir. Son 20 yılda genç yaşta görülen kalp hastalıklarında ciddi artış var" dedi ve sebebini şu şekilde açıkladı:Kalbin işaret verdiği nasıl anlaşılır?Kalbe en zararlı davranışlar neler?Kalp sağlığına ilişkin doğru bilinen yanlışlar neler?Kalp doktoruna ne zaman gidilmeli?7️⃣ Kalp ritmi bozukluğu neden olur? Ritim bozukluğu nedir?İnsan kalbi dakikada kaç defa atar? Ritim bozukluğu neden olur?Ritim bozukluğunun ve çarpıntının birçok farklı nedeni vardır bunlardan bazıları:'Soleus Push Up' nasıl yapılır?

