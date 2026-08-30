Kalp krizi geçirmişti: Cem Yılmaz'ın son hali ortaya çıktı
15:58 30.08.2026 (güncellendi: 16:02 30.08.2026)
© Fotoğraf : Cem Yılmaz sosyal medyaCem Yılmaz
© Fotoğraf : Cem Yılmaz sosyal medya
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Kalp krizi sonrası hastanede tedavi gören Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Yaşadığı süreci anlatan Yılmaz, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, hastanede gördüğü tedavinin ardından sosyal medya hesabından ilk kez paylaşım yaptı.
Ünlü komedyen hastane odasından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam Gora'nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu. Sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince... Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum... Ayvacık'taki ilk hastanede, buradaki Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu... Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar, stresten uzak durun, dedi. Güldüm :) Yine "Abi, az iç" diyen, "Saçı kesti, yeni imaj" diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta :) Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah.
© Fotoğraf : Cem Yılmaz sosyal medyaCem Yılmaz
Cem Yılmaz
© Fotoğraf : Cem Yılmaz sosyal medya