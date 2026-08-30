Kalp krizi geçirmişti: Cem Yılmaz'ın son hali ortaya çıktı

Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam Gora'nın çekimleri bitti, dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu. Sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince... Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum... Ayvacık'taki ilk hastanede, buradaki Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu... Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar, stresten uzak durun, dedi. Güldüm :) Yine "Abi, az iç" diyen, "Saçı kesti, yeni imaj" diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta :) Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah.