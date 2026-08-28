https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/tolga-akisin-evinde-arama-yapildi-altin-doviz-cinsi-para-ile-10-milyon-lira-degerinde-senet-bulundu-1108310948.html

Tolga Akış'ın evinde arama yapıldı: Altın, döviz cinsi para ile 10 milyon lira değerinde senet bulundu

Tolga Akış'ın evinde arama yapıldı: Altın, döviz cinsi para ile 10 milyon lira değerinde senet bulundu

Sputnik Türkiye

Müzik grubu Manifest'in kurucu ve menajeri Tolga Akış'ın gözaltındaki işlemleri devam ediyor. Akış'ın evinden altın, TL ve döviz cinsi para ile 10 milyon lira... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T09:53+0300

2026-08-28T09:53+0300

2026-08-28T09:53+0300

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tl

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manifest grubu

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kara para aklama

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Kamuoyunda Manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, dün öğle saatlerinden havalimanında gözaltına alındı. Geceyi gözaltına geçiren Akış'in emniyetteki sorgusu sürüyor.Tolga Akış ne ile suçlanıyor?Gözaltındaki Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor.Akış'ın evinde arama yapıldıGözaltı işlemleri gerçekleştirilirken Akış'ın evinde arama da yapıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada altın, TL ve döviz cinsi para ile 10 milyon lira değerinde senet bulundu.İddialar neler?Akış, son zamanlarda sosyal medyada Ajda Pekkan ile düet yaptıkları “Hileli” adlı şarkıları ve konser performanslarıyla adlarından söz ettiren Manifest grubunun sözleşme madderiyle gündemdeydi.Sosyal medyada elde edilen gelirin yalnızca yüzde 30'unun Manifest üyelerine verildiği, kalan yüzde 70'lik kısım ise Akış'a ait olduğu iddialar arasında yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/manifestin-menajeri-tolga-akis-gozaltina-alindi-1108297815.html

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tolga akış, tl, manifest, manifest grubu, şarkı, kara para, kara para aklama