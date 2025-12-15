https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/mahkeme-kararini-acikladi-manifest-grubuna-hapis-cezasi-verildi-1101811582.html

Mahkeme kararını açıkladı: Manifest Grubu'na hapis cezası verildi

Mahkeme kararını açıkladı: Manifest Grubu'na hapis cezası verildi

15.12.2025

İstanbul Küçükçiftlik Parkı'ndaki konserlerinden sonra haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Manifest Grubu hakkındaki davada karar açıklandı. Cumhuriyet'in haberine göre, mahkeme grup üyelerine ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken, yedi kişi hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı da kaldırıldı.

