https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/manifestin-menajeri-tolga-akis-gozaltina-alindi-1108297815.html
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
‘Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T16:29+0300
2026-08-27T16:29+0300
2026-08-27T16:33+0300
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, tolga akış
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, tolga akış
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
16:29 27.08.2026 (güncellendi: 16:33 27.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
‘Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.