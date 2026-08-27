Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı

© Fotoğraf : Manifest instagram Manifest © Fotoğraf : Manifest instagram

Ayrıntılar geliyor

‘Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.