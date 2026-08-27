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Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
‘Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, tolga akış
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, tolga akış

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı

16:29 27.08.2026 (güncellendi: 16:33 27.08.2026)
© Fotoğraf : Manifest instagramManifest
Manifest - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Fotoğraf : Manifest instagram
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‘Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor.
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