https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/manifestten-yeni-karar-menajerleri-duyurdu-turkiyeden-ayriliyorlar-1107742805.html

Manifest'ten yeni karar, menajerleri duyurdu: Türkiye'den ayrılıyorlar

Manifest'ten yeni karar, menajerleri duyurdu: Türkiye'den ayrılıyorlar

Sputnik Türkiye

Manifest, kariyerini yurt dışına taşıma kararı aldı. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, üyelerin Eylül ayında İstanbul'daki ortak evlerini kapatarak... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T16:55+0300

2026-08-03T16:55+0300

2026-08-03T16:55+0300

yaşam

londra

manifest

manifest grubu

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Son dönemin dikkat çeken müzik gruplarından Manifest, kariyer yolculuğunda önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manifest üyelerinin Eylül ayında İstanbul'daki ortak yaşam alanlarını boşaltarak Londra'ya taşınacağını duyurdu.Londra dönemi başlıyor2025 yılında düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasının ardından müzik dünyasına adım atan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest, yeni dönemde çalışmalarını Londra merkezli sürdürecek.Küresel yapım şirketiyle anlaşma aşamasındaTolga Akış, açıklamasında Manifest için yürütülen yeni projelere de değindi.Akış, grubun küresel çapta faaliyet gösteren bir yapım şirketiyle anlaşma aşamasında olduğunu belirterek, uluslararası müzik pazarına açılma yolunda önemli adımlar atıldığını ifade etti.'Yakında yeni bir dönem başlıyor'Grubun gelecek planlarına ilişkin mesaj veren Tolga Akış, şu ifadeleri kullandı:"Her şeyin başı hayal etmek ve çalışmak. Yakında yeni bir dönem başlıyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/perihan-savasi-yasa-bogan-kayip-19-yillik-yol-arkadasina-veda-etti-1107734263.html

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londra, manifest, manifest grubu