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Bakan Gürlek açıkladı: Boşanma davaları kısalacak, süresiz nafaka konusunda yeni formül
Bakan Gürlek açıkladı: Boşanma davaları kısalacak, süresiz nafaka konusunda yeni formül
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Adalet Bakanı Akın Gürlek süresiz nafaka konusunda "Hakimlerimiz tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olaydaki kusurları dikkate alınarak süresiz nafaka... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T09:22+0300
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adalet
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nafaka
süresiz nafaka
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akın gürlek
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Adalet Bakanı Gürlek, boşanma davalarının kısa sürmesi konusunda düzenlemelerinin bulunduğunu söyledi.'boşanma uzayınca şiddet artıyor'Süresiz nafaka düzenlemesi değişecek mi?Süresiz nafakaya ilişkin bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruya Gürlek, Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakayı iptal ettiğini, 9 ay sonra bu maddenin uygulanmayacağını söyledi.Ekim ayında yapılacak düzenlemeyle bunun yasalaşacağını kaydeden Akın Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/anayasa-mahkemesi-bosanan-ese-suresiz-nafaka-verilmesine-iliskin-duzenlemeyi-oy-cokluguyla-iptal-1106245070.html
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adalet, adalet bakanı, nafaka, süresiz nafaka , boşanma, akın gürlek, meclis
adalet, adalet bakanı, nafaka, süresiz nafaka , boşanma, akın gürlek, meclis

Bakan Gürlek açıkladı: Boşanma davaları kısalacak, süresiz nafaka konusunda yeni formül

09:22 28.08.2026
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© AA / Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Akın Gürlek süresiz nafaka konusunda "Hakimlerimiz tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olaydaki kusurları dikkate alınarak süresiz nafaka verebileceği gibi olayların durumuna göre gerekirse bir süre koyup nafaka ödenmesine de hükmedebilecek. " dedi.
Adalet Bakanı Gürlek, boşanma davalarının kısa sürmesi konusunda düzenlemelerinin bulunduğunu söyledi.

'boşanma uzayınca şiddet artıyor'

"Hakim tarafları dinleyip bu aşamadan sonra artık tarafların bu evliliği yürütemeyeceğine kanaat getirirse boşanma yönünden karar verecek. Ferileri dediğimiz, nafaka, velayet, diğer onlar konusunda ayıracak. Boşanma davası uzun sürdükçe eşlerin birbirine karşı şiddet eylemleri de oluyor. Özellikle bayanlarımız şiddet görüyor. Bunlar inşallah yaşanmayacak. Biz bu konuda hassasız. 12. Yargı Paketi'nde bir kısmını çözdük. Ekim ayındaki pakette de özellikle boşanma davalarında ağır kusur halini kaldırdığımız zaman ben inanıyorum ki 2-3 ayda boşanma davaları karara bağlanacak."

Süresiz nafaka düzenlemesi değişecek mi?

Süresiz nafakaya ilişkin bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruya Gürlek, Anayasa Mahkemesinin süresiz nafakayı iptal ettiğini, 9 ay sonra bu maddenin uygulanmayacağını söyledi.
Ekim ayında yapılacak düzenlemeyle bunun yasalaşacağını kaydeden Akın Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Süresiz nafaka gerçekten hem hakkaniyete hem de vicdanlara aykırı. 1-2 gün evli kalan bir şahsın ömür boyu nafaka ödemesi adaletsiz. Burada özellikle kadınlarımızı üzmeyecek, hakime tamamen takdir hakkı veren bir formül üzerinde çalıştık. Hakim gerekirse tekrardan süresiz nafakaya hükmedebilecek ama hakime en azından durum ve şartlara göre nafakayı sınırlandırabileceği bir düzenleme yaptık. Hakimlerimiz tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olaydaki kusurları dikkate alınarak süresiz nafaka verebileceği gibi olayların durumuna göre gerekirse bir süre koyup nafaka ödenmesine de hükmedebilecek. Bunlar inşallah ekim ayında Meclis'e sunulacak pakette var."
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
EKONOMİ
AYM, süresiz nafaka düzenlemesini iptal etti
4 Haziran , 11:14
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