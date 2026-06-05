https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/suresiz-nafaka-iptal-edilmisti-mevcut-nafakalar-ne-olacak-ne-zaman-gecerli-olacak-1106268941.html
Süresiz nafaka iptal edilmişti: Mevcut nafakalar ne olacak? Ne zaman geçerli olacak?
Süresiz nafaka iptal edilmişti: Mevcut nafakalar ne olacak? Ne zaman geçerli olacak?
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Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi iptal etti. Karar nafakanın tamamen... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T07:42+0300
2026-06-05T07:42+0300
2026-06-05T07:42+0300
türki̇ye
anayasa mahkemesi (aym)
süresiz nafaka
nafaka
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve boşanma sonrası eş lehine bağlanan yoksulluk nafakasının "süresiz" olarak talep edilmesine imkan veren hükmü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.Karar kamuoyunda "süresiz nafaka kaldırıldı" şeklinde yorumlansa da hukukçular, iptal kararının nafaka kurumunu ortadan kaldırmadığını vurguluyor. Karar yalnızca nafakanın ömür boyu devam etmesine dayanak oluşturan düzenlemeyi kapsıyor.Karar ne zaman yürürlüğe girecek?AYM'nin verdiği iptal kararı hemen uygulanmayacak. Mahkeme, ortaya çıkabilecek hukuki boşluğun önüne geçmek amacıyla kararın yürürlüğe giriş tarihini 9 ay erteledi.Karar nafakayı tamamen kaldırıyor mu?Hayır. AYM'nin kararı yoksulluk nafakasının kaldırılması anlamına gelmiyor.Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eş lehine nafaka bağlanması uygulaması sürecek. Ancak nafakanın süresiz şekilde devam etmesini öngören yasal dayanak ortadan kalkmış olacak.Yeni nafaka sistemi nasıl olacak?AYM'nin kararının ardından TBMM'nin dokuz aylık süre içinde yeni bir düzenleme hazırlaması bekleniyor.Kulislerde belirli süreli nafaka, evlilik süresine göre kademeli nafaka ya da tarafların ekonomik durumlarına göre farklı sürelerin uygulanacağı modeller üzerinde duruluyor.Mevcut nafaka kararları ne olacak?AYM'nin iptal kararı, yürürlüğe girmeden önce kesinleşmiş nafaka kararlarını kendiliğinden ortadan kaldırmıyor.Bu nedenle halen nafaka alan kişilerin ödemeleri otomatik olarak kesilmeyecek. Kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut ödemeler devam edecek.Yeni düzenleme sonrasında mevcut nafaka dosyalarının nasıl etkileneceği ise AYM'nin gerekçeli kararı ve TBMM'nin çıkaracağı yeni yasa ile netleşecek.Çocuk nafakasını etkiliyor mu?Hayır. AYM'nin iptal kararı çocuklar için ödenen iştirak nafakasını kapsamıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/anayasa-mahkemesi-bosanan-ese-suresiz-nafaka-verilmesine-iliskin-duzenlemeyi-oy-cokluguyla-iptal-1106245070.html
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anayasa mahkemesi (aym), süresiz nafaka , nafaka
anayasa mahkemesi (aym), süresiz nafaka , nafaka
Süresiz nafaka iptal edilmişti: Mevcut nafakalar ne olacak? Ne zaman geçerli olacak?
Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki yoksulluk nafakasının süresiz olarak talep edilmesine imkan tanıyan düzenlemeyi iptal etti. Karar nafakanın tamamen kaldırıldığı anlamına gelmezken, mevcut ödemeler şimdilik devam edecek. Peki mevcut nafakalar ne olacak, çocuk nafakası etkilenir mi ve yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek?
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve boşanma sonrası eş lehine bağlanan yoksulluk nafakasının "süresiz" olarak talep edilmesine imkan veren hükmü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
Karar kamuoyunda "süresiz nafaka kaldırıldı" şeklinde yorumlansa da hukukçular, iptal kararının nafaka kurumunu ortadan kaldırmadığını vurguluyor.
Karar yalnızca nafakanın ömür boyu devam etmesine dayanak oluşturan düzenlemeyi kapsıyor.
Karar ne zaman yürürlüğe girecek?
AYM'nin verdiği iptal kararı hemen uygulanmayacak. Mahkeme, ortaya çıkabilecek hukuki boşluğun önüne geçmek amacıyla kararın yürürlüğe giriş tarihini 9 ay erteledi.
Karar nafakayı tamamen kaldırıyor mu?
Hayır. AYM'nin kararı yoksulluk nafakasının kaldırılması anlamına gelmiyor.
Boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eş lehine nafaka bağlanması uygulaması sürecek. Ancak nafakanın süresiz şekilde devam etmesini öngören yasal dayanak ortadan kalkmış olacak.
Yeni nafaka sistemi nasıl olacak?
AYM'nin kararının ardından TBMM'nin dokuz aylık süre içinde yeni bir düzenleme hazırlaması bekleniyor.
Kulislerde belirli süreli nafaka, evlilik süresine göre kademeli nafaka ya da tarafların ekonomik durumlarına göre farklı sürelerin uygulanacağı modeller üzerinde duruluyor.
Mevcut nafaka kararları ne olacak?
AYM'nin iptal kararı, yürürlüğe girmeden önce kesinleşmiş nafaka kararlarını kendiliğinden ortadan kaldırmıyor.
Bu nedenle halen nafaka alan kişilerin ödemeleri otomatik olarak kesilmeyecek. Kararın yürürlüğe gireceği tarihe kadar mevcut ödemeler devam edecek.
Yeni düzenleme sonrasında mevcut nafaka dosyalarının nasıl etkileneceği ise AYM'nin gerekçeli kararı ve TBMM'nin çıkaracağı yeni yasa ile netleşecek.
Çocuk nafakasını etkiliyor mu?
Hayır. AYM'nin iptal kararı çocuklar için ödenen iştirak nafakasını kapsamıyor.