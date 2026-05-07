Süresiz nafaka sona eriyor: Alt sınır geliyor
12. Yargı Paketi kapsamında boşanma davaları ve nafaka sistemine ilişkin dikkat çeken düzenlemeler gündeme geldi. Çalışmaya göre süresiz nafaka uygulamasının...
2026-05-07T14:22+0300
13:35 07.05.2026 (güncellendi: 14:22 07.05.2026)
12. Yargı Paketi kapsamında boşanma davaları ve nafaka sistemine ilişkin dikkat çeken düzenlemeler gündeme geldi. Çalışmaya göre süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması, nafakada 5 yıllık alt sınır getirilmesi ve uzun süreli evliliklerde hakime süre konusunda inisiyatif tanınması planlanıyor.
12. Yargı Paketi kapsamında toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren başlıklarda yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Paket içerisinde özellikle süresiz nafaka, boşanma davaları, yargılama süreleri ve gündüz kuşağı programlarına ilişkin maddeler öne çıkıyor.
Süresiz nafaka uygulaması sona eriyor
NTV’nin haberine göre hazırlanan düzenleme kapsamında süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması planlanıyor.
Yeni sistemde nafaka için alt sınırın 5 yıl olması öngörülüyor.
Uzun süreli evliliklerde hakime yetki verilecek
Düzenlemeye göre uzun süreli evliliklerde nafaka süresi konusunda hakime inisiyatif tanınacak. Bu kapsamda evlilik süresinin yarısının esas alınması planlanıyor.
Örneğin, 20 yıllık bir evliliğin sona ermesi durumunda 10 yıl nafaka verilmesi gündeme gelebilecek.
Ayrı yaşamak da boşanma sebebi sayılacak
Çalışmada dikkat çeken başlıklardan biri de evli çiftlerin ayrı yaşamasıyla ilgili düzenleme oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte ayrı yaşamanın boşanma sebebi sayılması planlanıyor.
Duruşma aralarına sınır geliyor
Yargılama süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni uygulamalar da pakette yer alıyor.
Duruşma araları 3 ayı geçemeyecek
Hakim, hukuki konuların tespiti için bilirkişiye başvuramayacak
Eğer duruşma arası 3 ayı aşarsa hakim gerekçesini yazmak zorunda olacak
Paket kapsamında televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarına yönelik düzenleme çalışmaları da bulunuyor.