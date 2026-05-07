Süresiz nafaka sona eriyor: Alt sınır geliyor

12. Yargı Paketi kapsamında boşanma davaları ve nafaka sistemine ilişkin dikkat çeken düzenlemeler gündeme geldi. Çalışmaya göre süresiz nafaka uygulamasının... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T14:22+0300

12. Yargı Paketi kapsamında toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren başlıklarda yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Paket içerisinde özellikle süresiz nafaka, boşanma davaları, yargılama süreleri ve gündüz kuşağı programlarına ilişkin maddeler öne çıkıyor.Süresiz nafaka uygulaması sona eriyorNTV’nin haberine göre hazırlanan düzenleme kapsamında süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması planlanıyor.Yeni sistemde nafaka için alt sınırın 5 yıl olması öngörülüyor.Uzun süreli evliliklerde hakime yetki verilecekDüzenlemeye göre uzun süreli evliliklerde nafaka süresi konusunda hakime inisiyatif tanınacak. Bu kapsamda evlilik süresinin yarısının esas alınması planlanıyor.Örneğin, 20 yıllık bir evliliğin sona ermesi durumunda 10 yıl nafaka verilmesi gündeme gelebilecek.Ayrı yaşamak da boşanma sebebi sayılacakÇalışmada dikkat çeken başlıklardan biri de evli çiftlerin ayrı yaşamasıyla ilgili düzenleme oldu. Yeni düzenlemeyle birlikte ayrı yaşamanın boşanma sebebi sayılması planlanıyor.Duruşma aralarına sınır geliyorYargılama süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni uygulamalar da pakette yer alıyor.Buna göre:Paket kapsamında televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarına yönelik düzenleme çalışmaları da bulunuyor.

boşanma, nafaka, süresiz nafaka