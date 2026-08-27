https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/1-eylul-itibariyla-basliyor-tren-yolculuklarinda-yeni-donem-1108296044.html

Tren yolculuklarında yeni dönem: 1 Eylül itibarıyla başlıyor

Tren yolculuklarında yeni dönem: 1 Eylül itibarıyla başlıyor

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, tren yolculuklarında 1 Eylül itibarıyla tamamen e-bilet uygulamasına... 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T15:40+0300

2026-08-27T15:40+0300

2026-08-27T15:40+0300

yaşam

tren

tcdd

bilet

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Tren yolculuklarında 1 Eylül itibarıyla tamamen e-bilet uygulamasına geçilecek.Müdürlüğün, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir devrede olan e-bilet uygulamasına ilişkin bilgi verildi.E-bilet uygulamasına geçilecekDijital dönüşümde yepyeni bir adım daha atıldığı belirtilen paylaşımda, "TCDD Taşımacılık olarak e-belge dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulamasına geçiyoruz. Yolcularımız, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasında yer alan PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine kolayca erişebilecek." ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, böylece biletlerin artık dijital, güvenli ve her an erişilebilir olacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tcdd-duyurdu-sehit-yakinlari-ve-gaziler-icin--bilet-aliminda-seyahat-kolayligi-1087064489.html

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