https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/1-eylul-itibariyla-basliyor-tren-yolculuklarinda-yeni-donem-1108296044.html
Tren yolculuklarında yeni dönem: 1 Eylül itibarıyla başlıyor
Tren yolculuklarında yeni dönem: 1 Eylül itibarıyla başlıyor
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, tren yolculuklarında 1 Eylül itibarıyla tamamen e-bilet uygulamasına... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T15:40+0300
2026-08-27T15:40+0300
2026-08-27T15:40+0300
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tren
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Tren yolculuklarında 1 Eylül itibarıyla tamamen e-bilet uygulamasına geçilecek.Müdürlüğün, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir devrede olan e-bilet uygulamasına ilişkin bilgi verildi.E-bilet uygulamasına geçilecekDijital dönüşümde yepyeni bir adım daha atıldığı belirtilen paylaşımda, "TCDD Taşımacılık olarak e-belge dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulamasına geçiyoruz. Yolcularımız, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasında yer alan PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine kolayca erişebilecek." ifadesi kullanıldı.Paylaşımda, böylece biletlerin artık dijital, güvenli ve her an erişilebilir olacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tcdd-duyurdu-sehit-yakinlari-ve-gaziler-icin--bilet-aliminda-seyahat-kolayligi-1087064489.html
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Tren yolculuklarında yeni dönem: 1 Eylül itibarıyla başlıyor
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, tren yolculuklarında 1 Eylül itibarıyla tamamen e-bilet uygulamasına geçileceğini bildirdi.
Tren yolculuklarında 1 Eylül itibarıyla tamamen e-bilet uygulamasına geçilecek.
E-bilet uygulamasına geçilecek
Dijital dönüşümde yepyeni bir adım daha atıldığı belirtilen paylaşımda, "TCDD Taşımacılık olarak e-belge dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulamasına geçiyoruz. Yolcularımız, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasında yer alan PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine kolayca erişebilecek." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, böylece biletlerin artık dijital, güvenli ve her an erişilebilir olacağı vurgulanarak şunla
r kaydedildi:
"Biletinizi alın, 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postanızı açın, PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayın, e-biletinize kolayca ulaşın. Hedefimiz daha az kağıt kullanımı, kolay erişim, güvenli belge yönetimi ve daha güçlü bir dijital altyapı. Geleceğin demir yollarını bugünden inşa etmek için gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyoruz."