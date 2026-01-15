https://anlatilaninotesi.com.tr/20260115/yuksek-hizli-tren-biletlerine-zam-geldi-yeni-fiyat-ne-kadar-oldu-1102758297.html
Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi: Yeni fiyat ne kadar oldu?
TCDD, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren biletlerine zam yapıldı. Buna göre, Ankara-İstanbul arası YHT biletleri 930 lira oldu. 15.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-15T10:41+0300
2026-01-15T10:41+0300
2026-01-15T10:41+0300
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Son zamla birlikte Ankara-İstanbul hattında YHT biletleri 780 liradan 930 liraya yükseldi. Eskişehir- İstanbul biletleri de arttıEskişehir–Sakarya YHT bilet ücreti 565 TL’ye yükseldi. Eskişehir ile Ankara arasında seyahat etmek isteyen yolcular için bilet fiyatı 480 TL olarak güncellendi. Eskişehir–İstanbul hattında ise yolcular artık 600 TL ödeyecek.Eskişehir’den Konya’ya YHT ile yolculuk yapacak vatandaşlar için bilet bedeli 665 TL oldu. Eskişehir–Sivas hattında ise bilet fiyatı bin 500 TL’ye çıktı.
