https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/yht-bilet-fiyatlarina-zam-geldi-ankara-istanbul-arasi-bilet-kac-lira-oldu-1108049463.html

YHT bilet fiyatlarına zam geldi: Ankara-İstanbul arası bilet kaç lira oldu?

YHT bilet fiyatlarına zam geldi: Ankara-İstanbul arası bilet kaç lira oldu?

Sputnik Türkiye

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam geldi. Ankara-İstanbul arası standart bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. 17.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-17T10:53+0300

2026-08-17T10:53+0300

2026-08-17T10:53+0300

ekonomi̇

yüksek hızlı tren (yht)

ankara

konya

i̇stanbul

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Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren biletlerine yüzde 6.45 oranında zam geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte Ankara-İstanbul YHT tek yön ekonomi bilet ücreti 990 liraya yükseldi. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli. YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?Buna göre; Ankara – İstanbul: 990 TL, Ankara – Eskişehir: 511 TL, Ankara – Konya: 458 TL, Ankara – Sivas: 1.001 TL oldu.Eskişehir – İstanbul bilet fiyatı 639 TL olurken, Konya – İstanbul 1.442 TL oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/ankarada-toplu-ulasim-ucretlerine-zam-1108016546.html

ankara

konya

i̇stanbul

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yüksek hızlı tren (yht), ankara, konya, i̇stanbul