https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tcdd-duyurdu-sehit-yakinlari-ve-gaziler-icin--bilet-aliminda-seyahat-kolayligi-1087064489.html
TCDD duyurdu: Şehit yakınları ve gaziler için bilet alımında seyahat kolaylığı
TCDD duyurdu: Şehit yakınları ve gaziler için bilet alımında seyahat kolaylığı
Sputnik Türkiye
Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları biletlerini artık daha hızlı alabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T17:44+0300
2024-08-20T17:44+0300
2024-08-20T17:44+0300
türkiye
tcdd
türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)
şehit
gazi
tren
hızlı tren
yüksek hızlı tren (yht)
tren garı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/13/1076501626_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_aee11505eadd77fb29b86042c707cce4.jpg
TCDD biletleri şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için ücretsiz ve elektronik ortamda belge göstermeden alınabilecek.Şehit yakınları ve gazilerin bilgileri sistemde doğrulanacakTCDD Taşımacılık AŞ'ye giderek kayıt yaptırma zorunluluğu olan hak sahipleri, artık herhangi bir kayda gerek olmadan elektronik ortamda istedikleri zaman kolaylıkla biletlerini alabilecek.Açıklamada şu ifadelerine yer verildi:"Şehitlerimizin emanetleri ile gazilerimizin haklarını korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimizden biri. Bu protokol ile vatandaşlarımızın daha kolay ve rahat şekilde seyahat etmelerini sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunarım."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/tren-bilet-fiyatlarina-zam-geldi-1085823394.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/13/1076501626_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_884fa681d035aa74d8c152738f3354ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tren bileti, tren saatleri, elektronik tren bileti, tcdd abonman, şehir ve gazi ücretsiz bilet, şehit yakınları avantajları, şehit yakınları bilet, bilet alım ücreti
tren bileti, tren saatleri, elektronik tren bileti, tcdd abonman, şehir ve gazi ücretsiz bilet, şehit yakınları avantajları, şehit yakınları bilet, bilet alım ücreti
TCDD duyurdu: Şehit yakınları ve gaziler için bilet alımında seyahat kolaylığı
Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları biletlerini artık daha hızlı alabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TCDD arasında yapılan işbirliği protokolüyle, ücretsiz seyahat kartına sahip şehit yakını, gazi ve gazi yakınları kayda gerek olmadan elektronik ortamda bilet alabilecek.
TCDD biletleri şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için ücretsiz ve elektronik ortamda belge göstermeden alınabilecek.
Şehit yakınları ve gazilerin bilgileri sistemde doğrulanacak
TCDD Taşımacılık AŞ'ye giderek kayıt yaptırma zorunluluğu olan hak sahipleri, artık herhangi bir kayda gerek olmadan elektronik ortamda istedikleri zaman kolaylıkla biletlerini alabilecek.
Açıklamada şu ifadelerine yer verildi:
"Şehitlerimizin emanetleri ile gazilerimizin haklarını korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimizden biri. Bu protokol ile vatandaşlarımızın daha kolay ve rahat şekilde seyahat etmelerini sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunarım."