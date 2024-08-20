https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tcdd-duyurdu-sehit-yakinlari-ve-gaziler-icin--bilet-aliminda-seyahat-kolayligi-1087064489.html

TCDD duyurdu: Şehit yakınları ve gaziler için bilet alımında seyahat kolaylığı

TCDD duyurdu: Şehit yakınları ve gaziler için bilet alımında seyahat kolaylığı

Sputnik Türkiye

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları biletlerini artık daha hızlı alabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T17:44+0300

2024-08-20T17:44+0300

2024-08-20T17:44+0300

türkiye

tcdd

türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)

şehit

gazi

tren

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tren garı

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TCDD biletleri şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için ücretsiz ve elektronik ortamda belge göstermeden alınabilecek.Şehit yakınları ve gazilerin bilgileri sistemde doğrulanacakTCDD Taşımacılık AŞ'ye giderek kayıt yaptırma zorunluluğu olan hak sahipleri, artık herhangi bir kayda gerek olmadan elektronik ortamda istedikleri zaman kolaylıkla biletlerini alabilecek.Açıklamada şu ifadelerine yer verildi:"Şehitlerimizin emanetleri ile gazilerimizin haklarını korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmak en önemli görevlerimizden biri. Bu protokol ile vatandaşlarımızın daha kolay ve rahat şekilde seyahat etmelerini sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunarım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/tren-bilet-fiyatlarina-zam-geldi-1085823394.html

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