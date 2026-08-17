https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/dev-termik-santral-icradan-satisa-cikiyor-degeri-ve-ihale-tarihi-aciklandi-1108055021.html
Dev termik santral icradan satışa çıkıyor: Değeri ve ihale tarihi açıklandı
Dev termik santral icradan satışa çıkıyor: Değeri ve ihale tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Konya Şeker'in sahibi olduğu Soma B Termik Santrali icra yoluyla satışa çıkıyor. İlk açık artırma 7 Eylül'de gerçekleştirilecek. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T14:58+0300
2026-08-17T14:58+0300
2026-08-17T14:58+0300
ekonomi̇
konya şeker
torku
türkiye kömür i̇şletmeleri kurumu (tki̇)
ihale
termik santral
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0a/1055447937_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a8e220d307e4e6b27234239e8433f5d.jpg
Konya Şeker’in (TORKU) sahibi olduğu Soma B Termik Santrali’nin icra yoluyla satışına ilişkin takvim netleşti. Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyarı aşkın borcu nedeniyle satılacak olan santral için ilk açık artırma 7 Eylül'de yapılacak. Santral için bilirkişi heyeti 13.8 milyar lira değer biçti. İlk açık artırma 7 Eylül'deEkonomim'in haberine göre, santral için ilk açık artırma, 7 Eylül'de yapılacak. Teklifler alınacak. 14 Eylül'de, bu aşama sonuçlandırılacak. Santral için öngörülen düzeyde ve tutarda teklif çıkmazsa ikinci açık artırma, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. İkinci aşamanın sonuçları, Ekim ayının ilk yarısında belli olacak.Santral ve taşınmazları için 13.8 milyar lira değer biçildiİcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar TL değer biçti. Bu tutara, yüzde 20 KDV eklenecek. Kaynaklar, santralle ilgilenen yatırımcılara ilişkin soru üzerine, "Bazı grupların ihale için hazırlık yaptığı bilgisini alıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/54-yillik-akaryakit-sirketi-konkordato-ilan-etti-mahkeme-sure-verdi--1108051161.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0a/1055447937_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_875f6a119b5d7846a4c7fccf0a24af18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
konya şeker, torku, türkiye kömür i̇şletmeleri kurumu (tki̇), ihale, termik santral
konya şeker, torku, türkiye kömür i̇şletmeleri kurumu (tki̇), ihale, termik santral
Dev termik santral icradan satışa çıkıyor: Değeri ve ihale tarihi açıklandı
Konya Şeker'in sahibi olduğu Soma B Termik Santrali icra yoluyla satışa çıkıyor. İlk açık artırma 7 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Konya Şeker’in (TORKU) sahibi olduğu Soma B Termik Santrali’nin icra yoluyla satışına ilişkin takvim netleşti. Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyarı aşkın borcu nedeniyle satılacak olan santral için ilk açık artırma 7 Eylül'de yapılacak. Santral için bilirkişi heyeti 13.8 milyar lira değer biçti.
İlk açık artırma 7 Eylül'de
Ekonomim'in haberine göre, santral için ilk açık artırma, 7 Eylül'de yapılacak. Teklifler alınacak. 14 Eylül'de, bu aşama sonuçlandırılacak. Santral için öngörülen düzeyde ve tutarda teklif çıkmazsa ikinci açık artırma, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. İkinci aşamanın sonuçları, Ekim ayının ilk yarısında belli olacak.
Santral ve taşınmazları için 13.8 milyar lira değer biçildi
İcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar TL değer biçti. Bu tutara, yüzde 20 KDV eklenecek. Kaynaklar, santralle ilgilenen yatırımcılara ilişkin soru üzerine, "Bazı grupların ihale için hazırlık yaptığı bilgisini alıyoruz" dedi.