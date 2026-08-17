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Dev termik santral icradan satışa çıkıyor: Değeri ve ihale tarihi açıklandı
Dev termik santral icradan satışa çıkıyor: Değeri ve ihale tarihi açıklandı
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Konya Şeker'in sahibi olduğu Soma B Termik Santrali icra yoluyla satışa çıkıyor. İlk açık artırma 7 Eylül'de gerçekleştirilecek. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T14:58+0300
2026-08-17T14:58+0300
ekonomi̇
konya şeker
torku
türkiye kömür i̇şletmeleri kurumu (tki̇)
ihale
termik santral
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Konya Şeker’in (TORKU) sahibi olduğu Soma B Termik Santrali’nin icra yoluyla satışına ilişkin takvim netleşti. Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyarı aşkın borcu nedeniyle satılacak olan santral için ilk açık artırma 7 Eylül'de yapılacak. Santral için bilirkişi heyeti 13.8 milyar lira değer biçti. İlk açık artırma 7 Eylül'deEkonomim'in haberine göre, santral için ilk açık artırma, 7 Eylül'de yapılacak. Teklifler alınacak. 14 Eylül'de, bu aşama sonuçlandırılacak. Santral için öngörülen düzeyde ve tutarda teklif çıkmazsa ikinci açık artırma, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. İkinci aşamanın sonuçları, Ekim ayının ilk yarısında belli olacak.Santral ve taşınmazları için 13.8 milyar lira değer biçildiİcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar TL değer biçti. Bu tutara, yüzde 20 KDV eklenecek. Kaynaklar, santralle ilgilenen yatırımcılara ilişkin soru üzerine, "Bazı grupların ihale için hazırlık yaptığı bilgisini alıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260817/54-yillik-akaryakit-sirketi-konkordato-ilan-etti-mahkeme-sure-verdi--1108051161.html
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konya şeker, torku, türkiye kömür i̇şletmeleri kurumu (tki̇), ihale, termik santral
konya şeker, torku, türkiye kömür i̇şletmeleri kurumu (tki̇), ihale, termik santral

Dev termik santral icradan satışa çıkıyor: Değeri ve ihale tarihi açıklandı

14:58 17.08.2026
© AAanlaşma - el sıkışma
anlaşma - el sıkışma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
© AA
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Konya Şeker'in sahibi olduğu Soma B Termik Santrali icra yoluyla satışa çıkıyor. İlk açık artırma 7 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Konya Şeker’in (TORKU) sahibi olduğu Soma B Termik Santrali’nin icra yoluyla satışına ilişkin takvim netleşti. Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) 20 milyarı aşkın borcu nedeniyle satılacak olan santral için ilk açık artırma 7 Eylül'de yapılacak. Santral için bilirkişi heyeti 13.8 milyar lira değer biçti.

İlk açık artırma 7 Eylül'de

Ekonomim'in haberine göre, santral için ilk açık artırma, 7 Eylül'de yapılacak. Teklifler alınacak. 14 Eylül'de, bu aşama sonuçlandırılacak. Santral için öngörülen düzeyde ve tutarda teklif çıkmazsa ikinci açık artırma, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. İkinci aşamanın sonuçları, Ekim ayının ilk yarısında belli olacak.

Santral ve taşınmazları için 13.8 milyar lira değer biçildi

İcra Dairesi'nin satış süreci kapsamında belirlediği bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazlarına 13,8 milyar TL değer biçti. Bu tutara, yüzde 20 KDV eklenecek. Kaynaklar, santralle ilgilenen yatırımcılara ilişkin soru üzerine, "Bazı grupların ihale için hazırlık yaptığı bilgisini alıyoruz" dedi.
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