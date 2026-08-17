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54 yıllık akaryakıt şirketi konkordato ilan etti: Mahkeme süre verdi
54 yıllık akaryakıt şirketi konkordato ilan etti: Mahkeme süre verdi
Sputnik Türkiye
Akaryakıt sektöründe faaliyetlerini sürdüren Fikret Petrol, konkordato ilan etti. 17.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-17T11:56+0300
2026-08-17T11:56+0300
ekonomi̇
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konkordato
iflas
i̇cra ve i̇flas kanunu
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Türkiye'de akaryakıt sektöründe 54 yıldır faaliyetlerini sürdüren Fikret Petrol konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete 3 ay geçici mühlet verdi. KAP'a açıklama yapan şirket ticari faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü duyurdu.Mahkeme 3 ay süre verdi Fikret Petrol tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, konkordato başvurusunun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 285 ve devamı maddeleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/1689 esas sayılı dosyasında 14 Ağustos 2026 tarihinde verilen kararla Fikret Petrol hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı alındı. Mahkeme ayrıca İcra ve İflas Kanunu'nun 290. maddesi kapsamında geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi.Borçlar yeniden yapılandırılacakŞirket, konkordato başvurusunun yalnızca finansal borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik olmadığını belirtti. Açıklamada, şirket faaliyetlerinin, malvarlığının ve alacaklıların tahsil imkanlarının birlikte korunmasının hedeflendiği ifade edildi. Fikret Petrol, mevcut borçların sürdürülebilir bir yapı içerisinde yeniden düzenlenmesini ve ticari faaliyetlerin kesintisiz şekilde devam ettirilmesini amaçladığını bildirdi.Şirket ayrıca faaliyetlerinin sürdüğünü vurgularken, konkordato sürecinde yaşanacak önemli gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/yerli-ve-yabanci-bircok-marka-icin-uretim-yapan-tekstil-sirketi-konkordato-ilan-etti-darbogazi-1107060717.html
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kamuyu aydınlatma platformu (kap), konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme
kamuyu aydınlatma platformu (kap), konkordato, iflas, i̇cra ve i̇flas kanunu, i̇flas erteleme

54 yıllık akaryakıt şirketi konkordato ilan etti: Mahkeme süre verdi

11:56 17.08.2026
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2026
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Akaryakıt sektöründe faaliyetlerini sürdüren Fikret Petrol, konkordato ilan etti.
Türkiye'de akaryakıt sektöründe 54 yıldır faaliyetlerini sürdüren Fikret Petrol konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete 3 ay geçici mühlet verdi. KAP'a açıklama yapan şirket ticari faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

Mahkeme 3 ay süre verdi

Fikret Petrol tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, konkordato başvurusunun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 285 ve devamı maddeleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/1689 esas sayılı dosyasında 14 Ağustos 2026 tarihinde verilen kararla Fikret Petrol hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı alındı. Mahkeme ayrıca İcra ve İflas Kanunu'nun 290. maddesi kapsamında geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Borçlar yeniden yapılandırılacak

Şirket, konkordato başvurusunun yalnızca finansal borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik olmadığını belirtti. Açıklamada, şirket faaliyetlerinin, malvarlığının ve alacaklıların tahsil imkanlarının birlikte korunmasının hedeflendiği ifade edildi. Fikret Petrol, mevcut borçların sürdürülebilir bir yapı içerisinde yeniden düzenlenmesini ve ticari faaliyetlerin kesintisiz şekilde devam ettirilmesini amaçladığını bildirdi.
Şirket ayrıca faaliyetlerinin sürdüğünü vurgularken, konkordato sürecinde yaşanacak önemli gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
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