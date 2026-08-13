https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/trabzonsporun-uefa-avrupa-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1107993005.html
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T22:24+0300
2026-08-13T22:24+0300
2026-08-13T22:24+0300
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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Gornik Zabrze’yi iki maç sonunda eleyen Ferencvaros, play-off turuna yükseldi ve Trabzonspor’un rakibi oldu.Macaristan temsilcisi Ferencvaros'la eşleşen bordo-mavililer, turdaki ilk karşılaşmasını 20 Ağustos’ta Papara Park’ta oynayacak.Eşleşmenin rövanş maçı ise 27 Ağustos’ta Macaristan’da gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/besiktas-play-off-turuna-yazdirdi-1107992737.html
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Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Gornik Zabrze’yi iki maç sonunda eleyen Ferencvaros, play-off turuna yükseldi ve Trabzonspor’un rakibi oldu.
Macaristan temsilcisi Ferencvaros'la eşleşen bordo-mavililer, turdaki ilk karşılaşmasını 20 Ağustos’ta Papara Park’ta oynayacak.
Eşleşmenin rövanş maçı ise 27 Ağustos’ta Macaristan’da gerçekleştirilecek.