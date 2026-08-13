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Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T22:24+0300
2026-08-13T22:24+0300
spor
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uefa avrupa ligi
trabzonspor
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futbol maçı
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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Gornik Zabrze’yi iki maç sonunda eleyen Ferencvaros, play-off turuna yükseldi ve Trabzonspor’un rakibi oldu.Macaristan temsilcisi Ferencvaros'la eşleşen bordo-mavililer, turdaki ilk karşılaşmasını 20 Ağustos’ta Papara Park’ta oynayacak.Eşleşmenin rövanş maçı ise 27 Ağustos’ta Macaristan’da gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/besiktas-play-off-turuna-yazdirdi-1107992737.html
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macaristan, uefa avrupa ligi, trabzonspor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
macaristan, uefa avrupa ligi, trabzonspor, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

22:24 13.08.2026
© AATrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA
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Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Gornik Zabrze’yi iki maç sonunda eleyen Ferencvaros, play-off turuna yükseldi ve Trabzonspor’un rakibi oldu.
Macaristan temsilcisi Ferencvaros'la eşleşen bordo-mavililer, turdaki ilk karşılaşmasını 20 Ağustos’ta Papara Park’ta oynayacak.
Eşleşmenin rövanş maçı ise 27 Ağustos’ta Macaristan’da gerçekleştirilecek.
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
SPOR
Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi
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