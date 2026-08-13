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Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi
Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove’yi 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Hradec Kralove’yle karşılaştı.İlk maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, iki maçta da aynı skorla galip gelerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti.Siyah-beyazlılar, play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'le mücadele edecek. Beşiktaş, ilk karşılaşmayı 20 Ağustos’ta İstanbul’da oynarken, rövanş mücadelesi 27 Ağustos’ta deplasmanda yapılacak.
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beşiktaş, avrupa, uefa, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç
beşiktaş, avrupa, uefa, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi

21:57 13.08.2026 (güncellendi: 22:10 13.08.2026)
© AA / Fatma Nur ArslanBeşiktaş
Beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / Fatma Nur Arslan
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove’yi 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Hradec Kralove’yle karşılaştı.
İlk maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, iki maçta da aynı skorla galip gelerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti.
Siyah-beyazlılar, play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'le mücadele edecek.
Beşiktaş, ilk karşılaşmayı 20 Ağustos’ta İstanbul’da oynarken, rövanş mücadelesi 27 Ağustos’ta deplasmanda yapılacak.
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