https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/besiktas-play-off-turuna-yazdirdi-1107992737.html

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Hradec Kralove’yi 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T21:57+0300

2026-08-13T21:57+0300

2026-08-13T22:10+0300

spor

beşiktaş

avrupa

uefa

uefa avrupa ligi

maç

maç yayını

tarihi maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107992580_0:155:2981:1832_1920x0_80_0_0_04bf0bbc097e41fdc0c8a47c5058e7e5.jpg

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, Hradec Kralove’yle karşılaştı.İlk maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, iki maçta da aynı skorla galip gelerek Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti.Siyah-beyazlılar, play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'le mücadele edecek. Beşiktaş, ilk karşılaşmayı 20 Ağustos’ta İstanbul’da oynarken, rövanş mücadelesi 27 Ağustos’ta deplasmanda yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/besiktas-duyurdu-dusan-vlahovic-kapa-bildirildi-1107957857.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, avrupa, uefa, uefa avrupa ligi, maç, maç yayını, tarihi maç