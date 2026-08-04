https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/sputnik-analizi-hurmuzun-kontrolu-ile-ilgili-oneri-cikisi-olmayan-bir-anlasma-1107774206.html

Sputnik analizi: Hürmüz’ün kontrolü ile ilgili öneri, çıkışı olmayan bir anlaşma

Sputnik analizi: Hürmüz’ün kontrolü ile ilgili öneri, çıkışı olmayan bir anlaşma

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'a giriş, Umman'a çıkış verilerek ikiye bölünmesi önerisi, Tahran'ın asla kabul etmeyeceği jeopolitik bir tuzaktır. 04.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-04T18:50+0300

2026-08-04T18:50+0300

2026-08-04T18:53+0300

görüş

hürmüz boğazı

i̇ran

umman

sputnik

tahran

analiz

yorum

washington

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Eşitlik görünümünün ardında kavram değişikliği söz konusu. Rotaların fiziği, çıkan petrol ve doğalgaz tankerleri küresel fiyatlar için anlık bir tetikleyici olduğundan çıkışı kilit bir arter haline getirirken, girişteki boş gemilerin gecikmesi, borsa paniğine yol açmayan sadece ertelenmiş bir tatsızlıktır.İran, girişin kapanmasının ihracatı saniyeler içinde değil, haftalar içinde etkileyeceği bir risk asimetrisine razı olarak elindeki ana kozu kaybeder. Ancak en önemlisi, kaldıraç gücünün Washington ve Körfez monarşileriyle bağları nedeniyle güvenilmez bir garantör olan Umman'a aktarılıyor olması. Böylece İran'ın ulusal güvenliği dış aktörlere bağımlı hale geliyor ki bu, Hürmüz Boğazı'nın savunma doktrininin temel taşı olan ülke için bir siyasi intihardır.Anlaşma lojistikle değil, kimlikle ilgilidir. Çıkış üzerindeki kontrol İran'a fiyatlar üzerinde etki, düşmanları üzerinde baskı ve bir tür ‘gerilim vergisi’ sağlarken, önerilen plan ise gerçek silahları müzede sergilenen parçalara dönüştürüyor. Batı bir kez daha zayıflatma önlemlerini diplomasiyle örtmeye çalışıyor, ancak Tahran bu oyunun farkında: Giden sevkiyat üzerindeki kontrolün gönüllü olarak kaybedilmesi, egemenlik kaybına yol açabilecek bir tehdit, herhangi bir baskı ise ülkenin pozisyonunu sertleştirmesine neden olacak ve bu, ilerleme beklentilerini suya düşürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html

hürmüz boğazı

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